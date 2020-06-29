Как мы писали ранее, издание Нью-Йорк Таймс в пятницу опубликовало резонансную статью о том, что одновременно с усилиями Вашингтона по выходу из афганского кризиса и прямыми переговорами между США и руководством Талибана, спецслужбы РФ развернули подрывную деятельность, объявив афганским боевикам о том, что они готовы выплачивать вознаграждение за голову каждого военнослужащего коалиции, буть то американский солдат или военнослужащий любой другой страны, в первую очередь – Великобритании.

Как было сказано в одном юмористическом шоу "могли пострадать люди и они пострадали". То есть, в этот период времени было зафиксировано несколько фактов гибели коалиционных военнослужащих, но были ли эти смерти поощрены россиянами или это было совпадение – никто не брался утверждать, в том числе и Нью-Йорк Таймс. Но фокус был не в этом, а в самом факте вмешательства россиян в действия США таким брутальным образом, что не могло оставаться без ответа.

Но ответа не последовало, хотя со слов издания, эта ситуация в Белом доме известна с января текущего года и стала предметом обсуждения в рамках специального заседания правительства США в марте. Но никаких ответных действий со стороны США не последовало, а сама эта информация попала в прессу с британской стороны.

А это значило, что Белый дом не просто замолчал этот вопиющий факт, или никак на него не отреагировал, но наоборот, президент Трамп сделал свое скандальное заявление о том, что на саммит G-7 следует пригласить Путина. Поскольку мгновенной реакции на статью из Белого дома на последовало, она пошла из Конгресса.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в воскресенье сделала жесткое заявление, в котором, в частности, говорилось: "Я прямо сказала президенту о том, что с ним все дороги ведут к Путину", и комментируя сам факт отсутствие реакции Трампа на эту информацию, добавила: "Я не знаю, что русские имеют на президента, политически, лично, или финансово".

Законодатели из обеих фракций Конгресса призвали Белый Дом к ответу. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ожидает, что администрация серьезно опровергнет эти обвинения. Сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что Сенат должен проголосовать за новые санкции против России.

Правда в субботу, с робким опровержением выступила пресс-секретарь президента Трампа, Кейли Мак Энани. Она заявила, что президент вряд ли получал подобную информацию и добавила, что ей ничего об этом не известно.

Только утром в воскресенье с ответом выступил сам Трамп, который начисто отверг факт получения такой информации, как и каких-то связей с Путиным. Назвав сообщение Нью-Йорк Таймс фейковым, он в частности он сказал следующее:

"Никто не был более жестким по отношению к России, чем администрация Трампа. С коррумпированным Джо Байденом и Обамой, Россия захватила важные части Украины. И почему об этом не пишут? Это просто еще один фальшивый Times. Кто их "источник”?"

И опять, уже в который раз, Трамп реагирует стандартно. Он требует предоставления источника информации, но при этом – всячески блокирует расследование его собственной деятельности. Мало того, в случае с импичментом, "источник" попал в опалу и сейчас имеет неприятности. А вот расследование как в рамках "Комиссии Мюллера", так и в рамках "Импичмента", Трамп успешно завалил.

Хотя, если бы он был чист перед следствием, то валить его не было смысла, а наоборот – надо было предоставить избыточную информацию и просто под ее обилием, следствие развалилось бы. Но к сожалению, мы видим обычного Трампа и это наводит на невеселые выводы о нем.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.