Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать всю новогоднюю ночь. Чо, Илон Маск? А? Съел?

Старшина Запаса

- Изя, а чем отличается американский Санта Клаус от русского Деда Мороза?

- Американский Санта Клаус, Сёма, приносит подарки и радость людям, а русский Дед Мороз - гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".

Шутки тёти Розы

Новини Путин открыл огонь по своим

Представьте себе степень душевного здоровья главы государства, который (на полном серьезе) загибающимся от нищеты россиянам дарит в качестве новогоднего подарка ракетный комплекс. Немцов покойный ох как прав был.

Марина Молчанова

Лично мне кажется опасным, что люди, предлагающие повернуть Гольфстрим и тем самым уничтожить Америку, не сидят в сумасшедшем доме, а беспрепятственно ходят по улицам. Там же дети!

Leonid Gozman‏

Новини В Кремле опасная ситуация

Диета россиянина.

- Дорогая, что у нас на ужин?

- Успешные испытания ракетного комплекса Авангард, милый.

Путин назвал “замечательным, отличным подарком стране к Новому году” успешное испытание ракетной системы "Авангард".

ПОДСКАЖИТЕ ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО НЕПОНРАВИВШИЙСЯ ПОДАРОК ВЕРНУТЬ?

Дядюшка Шу

Страна до сих пор не умеет делать компьютеры. В стране почти нет нормальных дорог. Промышленных роботов тоже почти нет. Наш единственный ржавый авианосец топит плавдоки. На строительстве космодрома своровали сотни миллиардов. Но в наличие уникального новейшего оружия все верят.

Проф. Преображенский

Вот сидят зеки и гордятся тем что их Зона самая большая в Мире, и у их вертухаев самые лучшие автоматы и самые злобные псы. А пахан зоны самый крутой вор. Больше него не украл никто. Разве это не поводы для гордости? Правда на этой зоне очень плохо кормят. Ну это же фигня?

Абдалла

В Швейцарии выпустили элитные часы специально для высокопоставленных российских чиновников-олигархов. С обратным отсчётом времени.

У российских чиновников привычка покупать огромное количество часов тесно связана с фобией пропустить последний самолёт.

Уголок циника

С наступающим в 19-ый раз подряд годом Крысы, дорогие россияне!

Шутки тёти Розы