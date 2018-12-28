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Дмитро Чекалкін
Дмитро Чекалкін
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С 19-м годом Крысы, дорогие россияне!

29тЧитати матеріал російською

Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать всю новогоднюю ночь. Чо, Илон Маск? А? Съел?

Старшина Запаса

С 19-м годом Крысы, дорогие россияне!

- Изя, а чем отличается американский Санта Клаус от русского Деда Мороза?

- Американский Санта Клаус, Сёма, приносит подарки и радость людям, а русский Дед Мороз - гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".

Шутки тёти Розы

Новини
Путин открыл огонь по своим

Представьте себе степень душевного здоровья главы государства, который (на полном серьезе) загибающимся от нищеты россиянам дарит в качестве новогоднего подарка ракетный комплекс. Немцов покойный ох как прав был.

Марина Молчанова

Лично мне кажется опасным, что люди, предлагающие повернуть Гольфстрим и тем самым уничтожить Америку, не сидят в сумасшедшем доме, а беспрепятственно ходят по улицам. Там же дети!

Leonid Gozman‏

Новини
В Кремле опасная ситуация

Диета россиянина.

- Дорогая, что у нас на ужин?

- Успешные испытания ракетного комплекса Авангард, милый.

Путин назвал “замечательным, отличным подарком стране к Новому году” успешное испытание ракетной системы "Авангард".

ПОДСКАЖИТЕ ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО НЕПОНРАВИВШИЙСЯ ПОДАРОК ВЕРНУТЬ?

Дядюшка Шу

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Предновогодние фейки Кремля, или Про страшилку об ИГИЛ в ВСУ

Страна до сих пор не умеет делать компьютеры. В стране почти нет нормальных дорог. Промышленных роботов тоже почти нет. Наш единственный ржавый авианосец топит плавдоки. На строительстве космодрома своровали сотни миллиардов. Но в наличие уникального новейшего оружия все верят.

Проф. Преображенский

Вот сидят зеки и гордятся тем что их Зона самая большая в Мире, и у их вертухаев самые лучшие автоматы и самые злобные псы. А пахан зоны самый крутой вор. Больше него не украл никто. Разве это не поводы для гордости? Правда на этой зоне очень плохо кормят. Ну это же фигня?

Абдалла

Новини
Зачем Кремлю эта дезинформационная кампания?

В Швейцарии выпустили элитные часы специально для высокопоставленных российских чиновников-олигархов. С обратным отсчётом времени.

У российских чиновников привычка покупать огромное количество часов тесно связана с фобией пропустить последний самолёт.

Уголок циника

С наступающим в 19-ый раз подряд годом Крысы, дорогие россияне!

Шутки тёти Розы

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Автор
Дмитро ЧекалкінДмитро Чекалкін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Чекалкина
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
А в чем прикол? Шахтёры воюют с ХохлоИгил у них нормальное не как у нищих немытых хохлов липовое -а нормальное военное положение. Кстати всех с годом ХОХЛА - немытой земляной с жёлтыми зубами свиньи!!!!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
АВТОРУ: кугут вонючий, для справки: "ЧЕКАЛКА — Обыкновенный или азиатский ШАКАЛ". Точное у Вас призвыще, кугут. :-)))
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Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
А тётя Роза.. ..... хранит страшной тайной тот момент, что все ЯБП для активации должны получить КЛЮЧИ от Главнокомандующего.... То есть Пу не досказал одноходовым, что подарочная гиперзвуковая посылка в голову ему и человеку, могущему его продублировать с чемоданчиком, делает все его Авангарды просто железяками .... То есть....А кто стреляет ПЕРВЫМ - тот сейчас и остается абсолютно цел и невредим.....Ибо у противной стороны просто НЕТ времени на принятие решения и передачу команды на ответку. Ну и станет ли Вова и команда стрелять первыми в своих детей и в свои деньги???? Пурга новогодняя скроет..... всё что останется от Авангардов без КЛЮЧА на активацию ЯБП. А без паРаши Мир ровно ничего и не почувствует.... Ну как исчезнет завтра "Индия", и я в новостях за завтраком увижу репортаж о переставших существовать ее правительстве, вооруженных силах и каких-то там их ракетах (простите уж индусы за дурацкое сравнение)??!!!!
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Гадюкин Емельян, почему вся твоя гибкость мысли всегда приводит твой нос к чьей то жопе, в лучшем случае к своей? Подумай, нужна ли тебе такая способность?
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