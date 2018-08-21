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ПолітикаЕкономіка
Миколай Травкін
Миколай Травкін
Бувший російський політик, Герой Соцтруда, будівельник, пенсіонерВсі статті автора

Русские не сдаются

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С "фондом СТАРЫХ КОРРУПЦИОНЕРОВ" тоже не прокатило.

Ни звонка, ни малявы , ни денег. Ни с Администрации, ни из Правительства, ни от олигархов. Тишина.

Но отчаиваться не буду. Не сложилось с реальными пацанами из деловой верхушки - попробую со звёздами шоу-бизнеса чего нибудь провернуть. Там тоже бабульки не хилые крутятся. На днях в Юрмале на концерт Максима Галкина в "Дзинтари" друг пригласил, я цену в билете увидел и все 2,5 часа количество зрителей в зале пересчитывал и на 100€ перемножал. Чего там Галкин на сцене делал уж и не помню в деталях, но цифра после умножения меня потрясла!

У звёзд шоу-бизнеса сейчас какая проблема? Не во все страны пускать стали. И ладно бы не пускала Средняя Азия, пережили бы как нибудь. Но Средняя Азия как раз пускает. А Европа - наоборот, во многие места пускать перестаёт.

И, что обидно, за пустяки! Звездочка расшалится, скажет "можем повторить" и средний палец руки покажет или рвётся навестить европейцев на эскадроне своих мыслей лихих с обещанием "забыли - напомним!" - и всё, окно в Европу захлопнулось. А там касса хоть и не такая как в Улан-Удэ, но в твёрдой валюте. В Улан-Удэ кто ж тебе валюты даст?

И вот тут-то я им услугу и впарю!

Русские не сдаются! Вы нам на дверь указываете? Ну, значит вы нас плохо ещё знаете!

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Откроем фирму услуг нашим звёздам по проникновению в Европу. В лобовую не пойдём, научены горьким газмановским опытом. Он хотел европейцев перед фактом поставить. Взял и прилетел в Литву без спросу. А его из самолёта то и не выпустили! Прям на борту перекусить дали, там оставался как раз один паёк, кто то из пассажиров отказался и назад на Родину.

Я тут с толковыми ребятами разработал специальный маршрут. Сначала тайно, под покровом ночи пересекаем границу с Монголией. Чтобы сбить со следа. Из Монголии с разовым паспортом в Турцию, с ними у нас щас "вась-вась" и "не разлей вода", договоримся за небольшие евро. В Турции переодеваем звёзд в беженцев из Сирии, чуток грима на лицо и помещаем на короткое время (недельки на 3-4) в лагерь для ждущих очереди на социальное пособие в Европу…

Очередь подошла, прошмыгнули и здравствуй, Гамбург! Наше вам с кисточкой! Мы - звёзды из Москвы. Вы нас не ждали, а мы уже тут и щас вам споём!

По сути, это не просто новый маршрут. Это новое окно в Европу будет. Петр Первый парадное окно прорубил, а я ещё одно выпилил - боковое.

Конечно, бабок это будет стоить немалых. Но экзотика!, приключения!, в лагере беженцев нервы на пределе! - разве оно не стоит таких денег?! Да и другой возможности попасть в европейскую аморальщину и бездуховщину звезде никто не предоставит.

Так что идея беспроигрышная. Жду акционеров с деньгами и начнём.

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Автор
Миколай ТравкінМиколай Травкін
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Николая Травкина
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Графский Степан
Графский Степан
Старикашка совсем выжил из ума)) Это уровень Обоза?))
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2 из 3 ответов | показать все
Иванова Елена
Иванова Елена
Графский Степан, Ты лучше озаботься уровнем вашей эстрады!! Ваши газмановы-кобзоны-прочаяпевучаяпростигосподи на фиг никому не нудна!! А жрать коцца)))
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Україночка Щира
Україночка Щира
Графский Степан, а что не так? По-моему, это как раз по-вашему, по-российски, с мыслями-скакунами впереди. Удачи вам
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