Смешные русские без постоянного места

Доставила реакция Захаровой, когда она отвечает тем разным жителям России, которые от большой любви к России проживают на западе, а сейчас из-за вируса, типа решили обратно бежать в Москву. Прежде всего читайте 2ю часть поста Захаровой, а не первую. Первая это закваска, для дурачков. Вторая - вот там основная суть.

1. Я несколько раз говорил, что есть "туристы", которые в Америке временно работают и им эта страна никогда своей не станет. Они как перекати-поле, живут там ,где теплее, не утруждая себя проблемами страны временного проживания. Никогда таких людей не понимал и понимать не буду, как и тех, кто постоянно прыгает с одного дома или квартиры в другую, в надежде, вечной погоне, за чем-то лучшим.

2. Отъезд подобного контингента ничем страшным для запада не является. Даже наоборот - нужно это приветствовать. В конце концов, не для всех подходит жизнь в Лондоне и т.д.

3. Различные олигархи, которые организовали де-факто распил целой страны, прекрасно понимают это и потому живут чемоданным бизнесом - в конце концов, это беда России, а не наша. Потому что к нам приезжает человек с этим самым чемоданом налички, вкладывает её здесь в экономику нашей страны, что-то там себе делает, барахтается в своей среде и в принципе никому особо не мешает. По той простой причине, что если какой-то Куршевель зависит от русских, потому что это одно, то Флорида от русских не зависит, потому что это совсем другое, в разы большее. И всех русских денег не хватит скупить всё и вся и переделать общественное или бизнес мнение, под их интересы. Потому я насчёт этого в принципе тоже спокоен.

4. Смешно наблюдать лицемерие русской власти, которая держит жён, детей, внуков, челядь, любовниц, пару домов, яхту, сейфы, бриллианты, где-то в сейфе штата Делавер, а при этом делает бабки в России, пользуясь близостью к верхушке власти и устраивая себе зелёный свет на растаскивание всего, что только можно в своих целях. При этом все они жуткие патриоты России. Конечно, воровать под патриотический звон, очень удобно. Салтыков-Щедрин, кажется писал, что раз говорят о Родине, значит что-то украли.

5. Русская комьюнити в Америке, это умирающий подвид иммиграции. Наши дети - американцы. И им эта Россия или вообще СССР до одного места. Потому даже если какие-то индивидуумы устраивают хороводы вокруг своей русскости или делают шествия Бессмертного полка, где отдаёт русским официозом, а не настоящей памятью ушедших ветеранов, то всё это имеет очень ограниченное и временное значение. Дети этих шествовавших, шествовать не будут. Это гарантия. Россией интересоваться не будут. Странами СССР тоже особо не будут заинтересованы. Потому весь вопрос в том, что нас эти крёстные ходы бессмертных полков раздражают, а в общем значении истории они не играют никакой роли. Единственное, все эти сборища - это прекрасная арена для вербовки разного рода агентов влияния и полезных идиотов на службе России. Но это другая тема.

6. Разница между тему, кто никогда себе угла не найдёт и вечно будет прыгать по миру в его поисках и теми кто его нашёл в Америке или где то на западе, будет хорошо видна в эти дни. Разные смотрящие и временно проживающие, бросят свои пожитки и побегут в Москву. Зачем, я так и не понял, потому что при всей аховой ситуации с медициной у нас сейчас, сравнения в качестве её с Москвой быть не может. Пусть Путин взмахом руки, может начать строить мега госпиталь где-то там, а мы не можем так быстро и так просто этого сделать, но качество врачей выше у нас. Среднее качество медицины тоже выше у нас тут. Те же, кто знает, чего он хотел и уезжал с пониманием, что он хочет уехать из той страны, они останутся тут, переживут и вирус и проблемы, исправят, построят, продолжать жить. Хотя бы потому что мы не ездим проживать в Тверь или Новосибирск, пока в Америке не так как надо. Наши миллионеры не стремятся найти квартиры в Иркутске. Никто тут не умирает от желания купить дачу в лесах Поволжья. И это не потому что тут всё замечательно, просто, деньги сыпятся сверху и кисельные берега повсюду в каждой канаве. А потому что эта страна, к нам отнеслась по человечески, дала встать на ноги, помогала многим и кормила годами. И покинуть её, или вообще уехать с запада, в нео-феодализм СССР, это решение для очень топорных, смешных людей.

7. Ещё раз, любая диктатура, проще реагирует на такие вызовы, как этот вирус. Им проще согнать людей с улиц, дать штрафы, выдать особо упрямым по шее и даже посадить с десяток. Да, проще и в отношении попытки остановить распространение вируса, это полезнее и правильнее. Но этот вирус - временное. А понимание свободы - постоянное. Потому спрятавшись за временной безопасностью и притягательностью твёрдой руки, в любой стране, в любом режиме, рано или поздно, но наступит понимание, что это всё равно проигрыш, так как уже не будет ни безопасности, ни свободы. Потому я предпочту то, что есть у нас сейчас. Хотя буду нещадно ругать тех олухов, которые не понимают этой опасности, призывают не обращать внимания на неё или вообще оперируют нацистской логикой, где "ну да стариков придётся потерять ради экономики". Повторю - мы вылезем, станем сильнее и умнее, надеюсь сменим власть в ноябре и по другому будем идти дальше, где эти годы и вызовы нас многому научили.

8. Захарова, проявляя себя в этом посте таким образом, лукавит для простой публики и делает эдакий пиар своим якобы возмущением. Она прекрасно знает, что люди из России посылающие частный самолёт за своим мальчиком в Лондон, это особы приближённые к августейшему двору, кормильца и батюшки, Владимира Владимировича. Это не рабочие, не инженеры, не программисты и не врачи. Это именно КГБшный и примкнувший к ним олигархат со всего бывшего СССР, которые делают бизнес в России, а живут и пропивают его на западе. Потому, зная это, Захарова их выставляет в таком виде, для охлос или послушного быдло-населения, показывая, как они подлецы и рвачи, бросили свою Родину-мать, теперь просятся обратно, в годину лишений, а Родина, она такая, может в момент и насупленно-грозная, но всё равно в душе, добрая и конечно же пустит их назад, прижмёт к груди своей и встретит как заблудших неразумных детей.

Give me a fucking break! Это специально поставленный спектакль-встреча, так как Захарова, там просто громко-кричалка на жалованьи для публичных речей, а это реальные пацаны в натуре, которые с крутыми людьми в руководстве вместе водку пьют и не Захаровой, их отчитывать. Вирус пройдёт и квартиры в Риме, Лондоне, Париже и Цюрихе, заново увидят сбежавших "патриотов России за рубежом". А Захарова просто делает свою работу, поучая нерадивых и неблагодарных нуворишей из России, которые потом её пожурят и в щёчку поцелуют, когда никто видеть не будет и спектакль закончится.

9. Нужно ли очень суетится насчёт русского влияния на западе? И да и нет. Русские деньги покупают многое и многих, это факт. Но это далеко не постоянное, а временно-поддерживаемое по мере поступления взяток, состояние. Поддерживать на постоянно Россию будут не те, кому на западе нужны деньги, а те кто в неё верит и видит её особым, правильным путём развития. То есть идеологические фанатики, коих единицы. Даже западные левые, не столько смотрят на Путина, сколько на Скандинавию в своих устремлениях к социализму, не понимая, что на западе вообще в чистом виде нигде социализма нет, а есть страны с развитой системой социальной защиты, что даёт много всяких привилегий, но резко сокращает рост экономики и возможности для развития. Потому русские возможности, они условные, а не системные.

Немцы не влюблены в Путина. Французы и итальянцы не без ума от русских. Греция не близка к России. Все эти страны, видят в России и русских, возможность улучшить свою жизнь. Немцам нужно тепло дома и энергия в домах. Потому они сдадут кого угодно за право обладать этими возможностями. Во Франции и Италии, целые бизнесы заточены под русских олигархов, которые пачками скупают бриллианты и часы, мебель и люксовые машины. В Греции нет такой прямо святой близости их православия и русского - там просто любят разгульных русских туристов, которые оставляют состояния в барах и кабаках на курортах.

Потому ещё раз - нужно бороться с этим влиянием, но это постоянно меняющаяся величина со сменой правительств и также со сменой экономического курса и ситуации. Чем беднее будут страны Европы, идя западным путём, тем больше будет русское влияние. Чем богаче и спокойней там будет жизнь, тем меньше русские преуспеют. Потому не на каждый русский пук, нужно реагировать, как на взлом западной системы обороны и понятий.

С другой стороны, то ленивое разложение, что полностью захватило запад и в эти минуты отражается в его полном, хоть и временном, коллапсе из за вируса, тоже нельзя оставлять без внимания. Люди потеряли ориентиры жизни. Пока был жив СССР с его коммунизмом, Берлинской стеной, политическими заключёнными и евреями отказниками, всему миру являлась достаточно страшная картина подобной страны и подобной системы. Кто, в здравом уме, хотел жить в СССР? Да никто, кроме номенклатуры и партийных бонз. И это прекрасно работало как страшилка на западе. А вот сейчас, прошло уже почти 30 лет, все те видимые страшилки "коммунистического рая", исчезли и выросло поколение для которых Путин просто одиозный правитель, но он не страшен и не ужасен настолько, что нужно прямо пожертвовать всем на оборону или смотреть на Россию угрюмо и с подозрением.

Из России идёт прекрасная пропаганда - русские девки самое то, хорошая водка на каждый стол, красивые дворцы для туристов, энергия всей Европе, возможность для хорошего бизнеса, медведей на улице там нет, русские храмы это загляденье, зима уже не такая холодная и вообще это просто страна со своим видом развития. И вот эта ситуация с отсутствием настороженности и общей расслабленности, приводит к тому, что Европа, да и определённые круги в Америке, со стороны консерваторов-изоляционистов, не видят дальнейшего смысла поддерживать уровень конфронтации на старых позициях. Лучше пожертвовать тем и теми, что Европе и Америке, в общем то, абсолютно не нужно, не интересно и всё равно и договорится об эдаком разделении сфер влияния с Москвой. С этой точки зрения и НАТО выглядит анахронизмом, a нужность признать Путина, со всеми его требованиями, выдаётся необходимостью.

Для того, чтобы бороться с этим нужно прежде всего образование и нужна правильно построенная пропаганда, которая будет ориентирована не на стариков и тех кто знал СССР, а на молодое поколение, которое вешает портрет Че Гевары на стену, не зная и не понимая, что за его, якобы правильными словами, стояла огромная кровь, подавление личности и жуткая диктатура. И точно также Путин, он не какой то строгий дядя, который никого не интересует, а очень умный и ловкий манипулятор политики, который может небольшими средствами, добиться прекрасных для себя результатов в ущерб этим самым молодым людям, которые даже не понимают этого.

10. В заключение. Я много раз писал, говорил, даже смешно повторяться... Но я остаюсь навсегда здесь. В этой стране, с её плохими или хорошими президентами, с её борьбой с болезнями, с её продвинутым и не очень населением. С тем вариантом американского кофе, который варят в обычной забегаловке и который меня устраивает. Остаёмся с целью строить эту страну дальше и улучшать по возможности, так как вся идея Америки - её не открыли, не получили в подарок, не украли, а её построили. С нуля, такие же иммигранты и их дети, как я.

Тут уже могилы предков. Тут уже родились дети. Тут прошла большая часть моей жизни. И я понимаю, люблю и ценю эту страну, со всеми её недостатками и проблемами, куда больше, чем самые лучшие экземпляры жизни и существования где то ещё. Потому что тут дом, а там туризм. И путать эти понятия будут те, кто дом никогда не найдут, ну или не ищут. Не нужен он им - можно жить и на чемодане всю жизнь. А мы, евреи и русские, украинцы и грузины, латыши и татары, узбеки и армяне, те кто приехал с концами, пустил корни, воспитывает тут своих детей и хоронит тут своих близких, сознательно нашли тут своё место. Как бы не хотели это понимать борцы за чистоту рас, исторических родин, патриотических понятий и т.д.

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