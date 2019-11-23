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23 листопада • оновлено в 11:10
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Розвідка США звинуватила Путіна в спецоперації проти України: скандальне розслідування

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Російська Федерація проводила багаторічну спецоперацію, намагаючись перекласти провину за втручання у вибори США в 2016 році на Україну.

Про це пише видання The New York Times, відзначаючи, що в цьому замішаний особисто президент Росії Володимир Путін, який поширював дезінформацію, "почавши публічно висувати неправдиві теорії".

У матеріалі йдеться, що розвідка США знає, що з 2017 року Росія поширює реальні факти і вигадки, щоб склалася думка ніби Україна, а не Кремль відповідальний за зломи комп'ютерів Демократичної партії та інші спроби втручання.

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Відзначається, що в Штатах вважають, оскільки до України були претензії щодо втручання у вибори, то спецоперація росіян вдалася. При цьому американські спецслужби вважають, що в міру наближення президентської кампанії в США Москва "може подвоїти зусилля".

У матеріалі йдеться, що звинувачення України будуються на заявах всього декількох українців, які відкрито критикували Дональда Трампа в 2016 році. Однак ця критика – лише "точкові удари в порівнянні з втручанням Москви", коли Путін наказав військовим і розвідувальним органам проводити широку кампанію впливу на американські вибори.

Володимир Путін

Володимир Путін

NYT пише, що спецслужби РФ передавали певну інформацію "впливовим росіянам і українцям, які використовували ряд посередників (олігархи, бізнесмени і їх партнери), щоб донести до американських політиків і навіть деяким журналістам, які, ймовірно, не знали про походження цих матеріалів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радник Дональда Трампа Фіона Хілл заявила, що інформація про можливе втручання України в вибори в США в 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Вибори в США Політичні скандали в США
Особа
Володимир Путін
Місце
США
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
что то долго до разведки доходит!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В итоге за эти пустые слова как-лам придётся заплатить лимонов сто, янками,
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
После таких заявлений создаётся впечатление, что во внутренние дела такой передовой страны, как США могут вмешиваться все кому не лень. Например, через несколько лет вмешиваться в американские выборы смогут Гондурас, Габон и Бурунди. И это уже не шутка..
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