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"Розуміють тільки силу!" Трамп публічно пообіцяв знищити Іран

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На будь-які атаки з боку Ірану США готові відповісти "переважаючою силою" аж до знищення країни.

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter.

"Керівництво Ірану не розуміє слів "добре" або "співчуття", яких вони ніколи не вживають. На жаль, вони розуміють тільки силу та міць, і США, безумовно, є найпотужнішою військовою силою у світі: 1,5 трильйона доларів було інвестовано тільки за останні два роки", – написав президент.

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За його словами, "чудовий народ Ірану" страждає без будь-якої причини, оскільки іранське керівництво витрачає всі гроші на терор "і лише трохи на що-небудь ще".

Ілюстрація. Конфлікт США та Ірану

Ілюстрація. Конфлікт США та Ірану

Колаж

"США не забули використання Іраном СВУ [саморобних вибухових пристроїв] і бомб, які вбили 2 тисячі американців, а поранили ще більше", – продовжив Трамп.

"Будь-яка атака з боку Ірану стосовно будь-якої американської цілі буде зустрінута величезною і переважаючою силою. В деяких аспектах переважаюча сила буде означати знищення", – підсумував він.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, після ядерного ультиматуму Ірану Вашингтон вирішив збільшити своє угруповання на Близькому Сході на 1 тисячу військових і посилити їх додатковими ресурсами.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Іран
Теги
політикаСША
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Будь прокляты США со своей "демократией" принесшей миру миллионы смертей и бед, в том числе и нашей Украине.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Воры , террористы и бандиты грозятся уничтожить Персов) Смешно)
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CARGO 100
CARGO 100
Вокруг Северной Кореи уже плясал с авианосцами ...
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