"Розуміють тільки силу!" Трамп публічно пообіцяв знищити Іран

На будь-які атаки з боку Ірану США готові відповісти "переважаючою силою" аж до знищення країни.

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter.

"Керівництво Ірану не розуміє слів "добре" або "співчуття", яких вони ніколи не вживають. На жаль, вони розуміють тільки силу та міць, і США, безумовно, є найпотужнішою військовою силою у світі: 1,5 трильйона доларів було інвестовано тільки за останні два роки", – написав президент.

За його словами, "чудовий народ Ірану" страждає без будь-якої причини, оскільки іранське керівництво витрачає всі гроші на терор "і лише трохи на що-небудь ще".

"США не забули використання Іраном СВУ [саморобних вибухових пристроїв] і бомб, які вбили 2 тисячі американців, а поранили ще більше", – продовжив Трамп.

"Будь-яка атака з боку Ірану стосовно будь-якої американської цілі буде зустрінута величезною і переважаючою силою. В деяких аспектах переважаюча сила буде означати знищення", – підсумував він.

Iran leadership does not understand the words "nice" or "compassion," they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone ..