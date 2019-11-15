Розслідування Мюллера щодо Росії: соратника Трампа визнали винним у брехні

Колишнього політконсультанта президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна визнали винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу у розслідуванні щодо Росії щодо втручання у вибори в 2016 році.

Про це повідомляє CNN. Вирок винесли присяжні засідателі в п'ятницю, 15 листопада.

Вину Стоуна визнали за всіма сімома пунктами звинувачення, висунутим Міністерством юстиції за спеціальним розслідуванням прокурора Роберта Мюллера. Стоун був визнаний винним за п'ятьма пунктами звинувачення в брехні Конгресу і двома – за те, що перешкоджав роботі комітету Конгресу.

Соратника Трампа визнали винним у брехні про Росію Укрінформ

Стоун, свого часу, привернув увагу слідчої групи Мюллера в зв'язку з можливими контактами з організацією WikiLeaks і хакером, відомим під псевдонімом Guccifer 2.0, що взяли відповідальність за злом серверів Демократичної партії.

Таким чином, суд визнав, що Стоун робив спроби незаконним шляхом допомогти Трампу на президентських виборах.

Захист Стоуна визнав, що той займався "політичними махінаціями", але наполягав на тому, що він не порушив закон, оскільки так і не отримав ніякого компромату на демократів.

Нагадаємо, Стоуна заарештували в січні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт припустив, що Україна, а не РФ, стояла за зломом серверів нацкомітету Демократичної партії під час виборів 2016 року.

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