Розрив відносин Росії і НАТО: в Альянсі викрили брехню Кремля

У НАТО спростували інформацію про те, що Росія повністю припинила співпрацю з Альянсом.
Про розрив відносин раніше заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко. Офіційну відповідь на це опублікувала прес-секретар НАТО Оана Лунгеску, передає DW.
"Позиція НАТО не змінилася. Щодо Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування й оборона при збереженні серйозного діалогу", – йдеться в заяві.
Газета 2000
Лунгеску зазначила, що в березні 2014 року Альянс у зв'язку з агресивними діями Росії проти України повністю припинив практичне співробітництво з РФ, зберігши при цьому канали для військового та політичного діалогу. Відтоді, за її словами, ситуація не змінилася.
Як заявила Лунгеску, НАТО прихильний діалогу з Росією з метою ясного позначення його позицій, зниження ризиків і посилення прозорості.
Оана Лунгеску
GoGetNews
"Заступник генерального секретаря НАТО продовжує регулярне спілкування з російськими дипломатами. Ми також зберігаємо військові канали зв'язку. Голова військового комітету НАТО і верховний командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі підтримують прямі контакти з начальником генерального штабу ЗС РФ", – уточнила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАТО занепокоїлися потайливістю РФ. Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті раніше заявив, що недостатньо активний діалог між державами може призвести до збройної конфронтації.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".