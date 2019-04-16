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Розрив відносин Росії і НАТО: в Альянсі викрили брехню Кремля

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У НАТО спростували інформацію про те, що Росія повністю припинила співпрацю з Альянсом.

Про розрив відносин раніше заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко. Офіційну відповідь на це опублікувала прес-секретар НАТО Оана Лунгеску, передає DW.

"Позиція НАТО не змінилася. Щодо Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування й оборона при збереженні серйозного діалогу", – йдеться в заяві.

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Розрив відносин Росії і НАТО: в Альянсі викрили брехню Кремля

Газета 2000

Лунгеску зазначила, що в березні 2014 року Альянс у зв'язку з агресивними діями Росії проти України повністю припинив практичне співробітництво з РФ, зберігши при цьому канали для військового та політичного діалогу. Відтоді, за її словами, ситуація не змінилася.

Як заявила Лунгеску, НАТО прихильний діалогу з Росією з метою ясного позначення його позицій, зниження ризиків і посилення прозорості.

Оана Лунгеску

Оана Лунгеску

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"Заступник генерального секретаря НАТО продовжує регулярне спілкування з російськими дипломатами. Ми також зберігаємо військові канали зв'язку. Голова військового комітету НАТО і верховний командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі підтримують прямі контакти з начальником генерального штабу ЗС РФ", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАТО занепокоїлися потайливістю РФ. Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті раніше заявив, що недостатньо активний діалог між державами може призвести до збройної конфронтації.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Древний Укр
Древний Укр
Если каналы сохранились,то это не отсутствие диалога?Ха,ха,ха. Да пусть хоть тущу каналов будет,если решено ими не пользоваться,то какое же это сохранение диалоги.Ай,да натовские сукины сыны,ай,да мастера демагогии. Вот оборзеватель подпевает этим демагогам вешая лапшу на уши своим читателям.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
России и НАТО надо дружить, нах бомбить Сирию, лучше вместе ебануть по Киеву.
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a alexeyon
a alexeyon
Впрочем ничего не обычного, вата как всегда врет.. Захарова по уровню цинизма и вранья наверно геббельса «обошла»уже ..
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