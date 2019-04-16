Розрив відносин Росії і НАТО: в Альянсі викрили брехню Кремля

У НАТО спростували інформацію про те, що Росія повністю припинила співпрацю з Альянсом.

Про розрив відносин раніше заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко. Офіційну відповідь на це опублікувала прес-секретар НАТО Оана Лунгеску, передає DW.

"Позиція НАТО не змінилася. Щодо Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування й оборона при збереженні серйозного діалогу", – йдеться в заяві.

Газета 2000

Лунгеску зазначила, що в березні 2014 року Альянс у зв'язку з агресивними діями Росії проти України повністю припинив практичне співробітництво з РФ, зберігши при цьому канали для військового та політичного діалогу. Відтоді, за її словами, ситуація не змінилася.

Як заявила Лунгеску, НАТО прихильний діалогу з Росією з метою ясного позначення його позицій, зниження ризиків і посилення прозорості.

Оана Лунгеску GoGetNews

"Заступник генерального секретаря НАТО продовжує регулярне спілкування з російськими дипломатами. Ми також зберігаємо військові канали зв'язку. Голова військового комітету НАТО і верховний командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі підтримують прямі контакти з начальником генерального штабу ЗС РФ", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАТО занепокоїлися потайливістю РФ. Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті раніше заявив, що недостатньо активний діалог між державами може призвести до збройної конфронтації.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся