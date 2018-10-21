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Розрив ракетного договору: у Путіна знайшовся сильний союзник проти США

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Влада Німеччини засудила рішення США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) із Росією та назвала крок американського президента Дональда Трампа "згубним".

"Федеральний уряд шкодує про вихід США. Угода є важливим елементом контролю над озброєннями й особливим чином служить інтересам Європи", — йдеться в офіційній заяві німецького уряду.

Там же зазначено, що Захід давно переконував РФ "розвіяти серйозні сумніви в її договірній лояльності, які з'явилися у результаті створення нового російського ракетного типу". Наслідки рішення США, підкреслили в Німеччині, потрібно обговорити всім партнерам НАТО.

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При цьому статс-міністр МЗС Німеччини Нільс Аннен сказав, що розчарований такою заявою США, підкресливши: Європа тепер повинна "запобігти нарощуванню ракет середнього радіусу дії".

"Ми будемо продовжувати працювати над ядерним роззброєнням. Росія також повинна дотримуватися своїх зобов'язань", — написав він на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде із РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти та приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. Зі свого боку в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Пізніше США заявили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю із Росією. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, йдеться про СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння.

Пізніше екс-президент СРСР Михайло Горбачов різко розкритикував рішення США щодо РСМД і запропонував свій варіант дій.

Нагадаємо, що Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування та розгортання.

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня у НАТО пригрозили знищенням російської ракетної зброї, якщо Москва не припинить порушувати Договір РСМД. У Росії бурхливо відреагували, заявивши, що в альянсі "не усвідомлюють ступінь своєї відповідальності та небезпеки агресивної риторики".

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Особа
Іванка Трамп
Місце
Німеччина
Об'єкти
СШАРосія
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Santi Amonito
Santi Amonito
Что-то этот "союзник" у эрэфии не очень-то сильный - картонный какой-то. Разместят-то не у немчуры, но у Польши и Прибалтов - этого достаточно будет, чтобы очередная "гонка вооружений" окончательно угробила и загнала в Азию, под Китай, территорию бесовских раскольников.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Понравился комент адекватного Киевлянина)))) Мне очень стыдно за гос-во в котором живу!!! Сало Уронили - Героям Сало!!!!! Бл*ть!!!!!﻿
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Dovbush Olexa
Dovbush Olexa
Tinin Alex, СКОтинин, подь нахуй !
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pompadur marselina
pompadur marselina
"Да- международные договоры, это наверное, круто!"- вздохнув подумал селянин, поплевав на ладони взял вилы, и продолжил ковырять ненавистную жижу в поросячьей стайке.
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