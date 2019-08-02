Розрив ракетного договору США і Росії: в НАТО назвали винних

У НАТО заявили, що вина за розірвання Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД) повністю лежить на Росії.

Рішення США відійти від домовленостей обгрунтовано виняткого порушеннями з боку Росії, йдеться в оголошенні, опублікованому на офіційному сайті Ради НАТО.

"Росія одноосібно відповідає за зупинку дії договору. Ми шкодуємо, що РФ не продемонструвала готовності і не зробила очевидних кроків для повернення до виконання своїх міжнародних зобов'язань", – йдеться в заяві.

Прапори Росії і НАТО Nhan Dan

Відомо також, що у НАТО вже узгодили комплекс заходів, які гарантуватимуть ефективну позицію оборони країн-членів.

Як писав OBOZREVATEL:

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