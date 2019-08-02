Розрив ракетного договору США і Росії: в НАТО назвали винних

У НАТО заявили, що вина за розірвання Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД) повністю лежить на Росії.
Рішення США відійти від домовленостей обгрунтовано виняткого порушеннями з боку Росії, йдеться в оголошенні, опублікованому на офіційному сайті Ради НАТО.
"Росія одноосібно відповідає за зупинку дії договору. Ми шкодуємо, що РФ не продемонструвала готовності і не зробила очевидних кроків для повернення до виконання своїх міжнародних зобов'язань", – йдеться в заяві.
Прапори Росії і НАТО
Nhan Dan
Відомо також, що у НАТО вже узгодили комплекс заходів, які гарантуватимуть ефективну позицію оборони країн-членів.
Як писав OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп восени 2018 року заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".
Починаючи з 2 лютого 2019 року, Сполучені Штати Америки заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.
2 серпня США офіційно вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення холодної війни.
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