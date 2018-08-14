МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Розпочнеться "випадково": озвучено сценарій ядерної війни між США і Росією

4.8тЧитати новину російською

США, Росія і, з меншою ймовірністю, Китай можуть розв'язати ненавмисний ядерний конфлікт.

До такого висновку прийшов журналіст Джеймс Актон із Фонду Карнегі за міжнародний мир (США), передає International Security. Американець відзначає, що це можливо через провокації, створені неядерними методами.

"Неядерна зброя все більше здатна загрожувати агентам управління, контролю, зв'язку та розвідки подвійного призначення, які розташовані на відстані або віддалені від ймовірних театрів конфлікту. Ця форма "заплутування" ядерних і неядерних потенціалів створює загрозу китайських або російських неядерних ударів проти США або США, які вдарять по Китаю чи Росії, щоб викликати ненавмисну ​​ядерну ескалацію", - сказано в матеріалі.

Новини
Загроза ядерної війни: дипломат дав прогноз щодо "пекельних" санкцій США проти Росії

Наприклад, пише Актон, до середини 1980-х років американські супутники раннього попередження використовувалися виключно для виявлення запуску ракет із ядерною зброєю. Сьогодні ж вони дозволяють здійснювати різні неядерні місії, наприклад, шляхом надання інформації про протиракетну оборону, пов'язану з перехопленням звичайних балістичних ракет.

У TNI вважають, що атака Росії на такі супутники може сприйматися США як сигнал початку ядерної війни. "Росія, Китай і США, найімовірніше, відмовляться від витрат на поділ своїх ядерних і неядерних систем управління і засобів", - пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дипломат пояснив, чому президент Росії Володимир Путін опинився в патовій ситуації.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російська воєнна загрозаХолодна війна між Заходом і Росієювійна
Об'єкти
ядерна зброяСШАРосія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Не знаю, как там насчёт того, что будет, но знаю, что единственной страной, применившей ядерное оружие в боевых целях на сегодняшний день является не Россия. Гей, младоукраинцы, даю вам домашнее задание: спросите у Гугля, какая это страна и напишите мне. Ну. а те, кто постарше, и без Гугля в курсе. Эээ… Надеюсь, во всяком случае. По этой причине мне кажется, что если и бояться ядерной угрозы, то не в первую очередь от русских.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Мошков Александр
Мошков Александр
Пигин Макс, да у хохлов спец гугл,у него, что не спроси он отвечает только одно Слава Украине!!! И на этом пиздец ,больше он не хуя не знает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Ш. Олег, Дело в том, что на Украине действует специальный Гугль. И у меня совершенно нет никаких сомнений в том, какой ответ он выдаст на поставленный Вами вопрос.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наші блоги