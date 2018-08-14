Розпочнеться "випадково": озвучено сценарій ядерної війни між США і Росією

США, Росія і, з меншою ймовірністю, Китай можуть розв'язати ненавмисний ядерний конфлікт.

До такого висновку прийшов журналіст Джеймс Актон із Фонду Карнегі за міжнародний мир (США), передає International Security. Американець відзначає, що це можливо через провокації, створені неядерними методами.

"Неядерна зброя все більше здатна загрожувати агентам управління, контролю, зв'язку та розвідки подвійного призначення, які розташовані на відстані або віддалені від ймовірних театрів конфлікту. Ця форма "заплутування" ядерних і неядерних потенціалів створює загрозу китайських або російських неядерних ударів проти США або США, які вдарять по Китаю чи Росії, щоб викликати ненавмисну ​​ядерну ескалацію", - сказано в матеріалі.

Наприклад, пише Актон, до середини 1980-х років американські супутники раннього попередження використовувалися виключно для виявлення запуску ракет із ядерною зброєю. Сьогодні ж вони дозволяють здійснювати різні неядерні місії, наприклад, шляхом надання інформації про протиракетну оборону, пов'язану з перехопленням звичайних балістичних ракет.

У TNI вважають, що атака Росії на такі супутники може сприйматися США як сигнал початку ядерної війни. "Росія, Китай і США, найімовірніше, відмовляться від витрат на поділ своїх ядерних і неядерних систем управління і засобів", - пише видання.

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