"Розпочнеться авіапідтримка": у Соловйова пригрозили розбомбити Донбас

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив масованим вторгненням російської армії на Донбас. Гість його студії, в свою чергу, взагалі заявив, що все це буде супроводжуватися авіабомбардуваннями.

Нахабними планами щодо знищення чужої держави рупори путінської пропаганди поділилися в ефірі програми "Вечір з Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Я вам скажу точно, де стоїть російська армія, – у Криму! І жодного пострілу в бік Криму! Якби стояли там війська, на Донбасі, ви б жодного разу не вистрілили в бік. Ви що вважаєте, що якщо наші війська увійдуть, вони голі, чи що, увійдуть? Якщо наші війська увійдуть на Донбас, вони увійдуть не голі. Хрін ви тоді хоч разок в ту сторону стрільнете!" – почав агресивні випади Соловйов, пафосно перебільшуючи міць армії окупантів.

Його погрози тут же підхопив ще один одіозний пропагандист Володимир Корнілов. "Розпочнеться авіапідтримка", – посміхаючись, додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов пригрозив українським патріотам фізичним знищенням російськими "добровольцями".

Також він заявив, що якщо Росії не сподобається політика, яку буде надалі вести Україна, то вона може окупувати всі її території до Карпатських гір.

Раніше рупор Кремля висловлював упевненість в тому, що бойові дії на Донбасі закінчаться тільки тоді, коли Росія отримає контроль над всією територією України.

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