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"Розпочнеться авіапідтримка": у Соловйова пригрозили розбомбити Донбас

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Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив масованим вторгненням російської армії на Донбас. Гість його студії, в свою чергу, взагалі заявив, що все це буде супроводжуватися авіабомбардуваннями.

Нахабними планами щодо знищення чужої держави рупори путінської пропаганди поділилися в ефірі програми "Вечір з Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Я вам скажу точно, де стоїть російська армія, – у Криму! І жодного пострілу в бік Криму! Якби стояли там війська, на Донбасі, ви б жодного разу не вистрілили в бік. Ви що вважаєте, що якщо наші війська увійдуть, вони голі, чи що, увійдуть? Якщо наші війська увійдуть на Донбас, вони увійдуть не голі. Хрін ви тоді хоч разок в ту сторону стрільнете!" – почав агресивні випади Соловйов, пафосно перебільшуючи міць армії окупантів.

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Його погрози тут же підхопив ще один одіозний пропагандист Володимир Корнілов. "Розпочнеться авіапідтримка", – посміхаючись, додав він.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Он не угрожал, а назвал враньем утвержение чубатых о наличии российских войск на Украине.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Невменяемые идиоты!!!
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