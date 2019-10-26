"Розпочнемо з Росією!" Туреччина анонсувала нову військову операцію в Сирії

Анкара має намір почати нову військову операцію на північному сході Сирії з метою звільнення від курдських формувань у разі, якщо вони залишаться в прикордонній з Туреччиною зоні безпеки.

Як повідомляє NTV, про це в суботу, 26 жовтня, заявив турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган, нагадавши про домовленості, укладені з Росією, зі створення безпечної території глибиною 30 кілометрів і довжиною 340 кілометрів.

"Потім ми з Росією приступимо до спільного патрулювання. Якщо протягом [відведених їм] 150 годин територія не будуть очищені від терористів, то за цей процес візьмемося ми", – заявив Ердоган.

Новини Росія висунула США лицемірні вимоги щодо Сирії

Реджеп Тайіп Ердоган DW

Він також пригрозив відкрити кордони для сирійських біженців, якщо Європа "не стримає свої обіцянки". Також він нагадав про обіцянку США, що курдські формування відійдуть від кордону з Сирією, чого в дійсності не сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня Туреччина припинила військову операцію в Сирії у зв'язку із завершенням виведення курдських бойовиків з "безпечної зони".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся