Росія поглине Білорусь? Венедиктов назвав можливі терміни

Протягом трьох-чотирьох років Росія і Білорусь дійсно можуть стати єдиною державою. У такий спосіб Мінськ розрахується із Москвою за певні преференції власним суверенітетом.

Таку думку озвучив головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов в ефірі програми "Будемо спостерігати", відповідаючи на запитання слухачки з Мінська (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Одним із варіантів продовження повноважень як глави держави Володимира Путіна може бути об'єднання, анексія, приєднання, союз із Республікою Білорусь. Це один із варіантів. Можливі й інші", — заявив він.

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За його словами, терміни такого можливого поглинання коливаються у межах декількох років. Крім того, Венедиктов вважає, що об'єднання Росії й Білорусі може бути приурочене до виборів у нелегітимну Державну думу РФ.

"Чим Білорусь може розплачуватися? Суверенітетом, наприклад. І в цьому сенсі, якщо це все з'єднується, скручується таким чином, то я допускаю можливість створення єдиної держави, єдиного можновладця протягом трьох-чотирьох років. Ну, дивіться. У 2021 році у нас вибори в Держдуму. А чому одночасно не провести за єдиними правилами вибори в парламент союзної держави, вже не делегаціями, а виборами? І почати не з єдиного президента, а з єдиного парламенту, наприклад. У 2021. Ось тобі, будь ласка", — сказав він.

Водночас Венедиктов додав, що у відносинах Росії й Білорусі зараз дуже багато реальних проблем. До того ж, підкреслив головний редактор "Еха Москви", у Росії зараз немає грошей, щоб субсидіювати економіку Білорусі.

Олексій Венедиктов Скріншот відео

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