"Розколе Європу!" В Європарламенті забили на сполох через повернення Росії в ПАРЄ

Повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи може обернутися втратою довіри до організації і навіть розколом Європейського союзу.

Таку заяву зробила член Європарламенту, режисер-документаліст Ребекка Хармс в інтерв'ю "Апострофу", коментуючи резонансну резолюцію, прийняту в ПАРЄ 3 червня.

"Якщо Росія повернеться, не відреагувавши на резолюції ПАРЄ і проігнорувавши рішення Європейського суду з прав людини та Міжнародного трибуналу ООН із морського права, Рада Європи не просто втратить довіру. Вона буде суперечити меті і причинам, через які була заснована.

Ілюстрація vestikavkaza.ru

Путін розколе ЄС, якщо йому вдасться повернути делегацію Держдуми РФ без умов", – сказала Хармс.

Вона наголосила, що після агресії РФ до України "не на часі дозволяти делегації з Думи повертатися в ПАРЄ без жодних умов".

"Зараз час поставити їм чіткі умови і ввести більше санкцій у разі ігнорування", – зазначила депутат Європейського парламенту.

Вона додала, що Захід повинен продовжувати відновлення українського суверенітету і зупинення агресії Кремля дипломатичним шляхом, зокрема, за допомогою персональних і загальних економічних санкцій.

"Ця стратегія досі має місце, але буде працювати тільки тоді, коли Захід буде єдиним і не буде підривати свої ж рішення. Зокрема, ЄС повинен бути стійким і продовжувати санкції, якщо Росія продовжить ігнорувати Мінські угоди", – сказала Хармс.

"Якщо делегація з Думи повернеться, не виконавши жодної з багатьох попередніх резолюцій, прийнятих через порушення суверенітету України та прав людини – це зруйнує основи Мінських угод.

Я досі не можу повірити, що Німеччина і Франція ризикують цим, тому що хочуть "нормальних" відносин з європейською країною, яка веде війну проти своїх сусідів", – зазначила вона.

Хармс висловила побоювання того, що ця ситуація може погіршити перспективу для багатьох заморожених конфліктів у країнах Східного партнерства та Західних Балкан.

"І навіть для опозиції і громадянського суспільства в Росії це стане чорним днем, тому що рішення Європейського суду щодо їхніх справ також ігноруються Кремлем", – підсумувала депутат Європарламенту.

Ребекка Хармс DW

Відзначимо, раніше, 9 квітня 2019 року, в ПАРЄ відмовилися змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

РФ у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ після накладення на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму й агресію проти України. Відтоді Росія не заявляла своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Раніше Росія заявляла, що може самостійно покинути Раду Європи через скандальну резолюцію ПАРЄ, ухвалену 10 квітня.

Глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що незважаючи на те, що Росію поки що не повернули в асамблею, ризик цього занадто великий і 17 травня в Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ.

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