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"Розколе Європу!" В Європарламенті забили на сполох через повернення Росії в ПАРЄ

1.6тЧитати матеріал російською

Повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи може обернутися втратою довіри до організації і навіть розколом Європейського союзу.

Таку заяву зробила член Європарламенту, режисер-документаліст Ребекка Хармс в інтерв'ю "Апострофу", коментуючи резонансну резолюцію, прийняту в ПАРЄ 3 червня.

"Якщо Росія повернеться, не відреагувавши на резолюції ПАРЄ і проігнорувавши рішення Європейського суду з прав людини та Міжнародного трибуналу ООН із морського права, Рада Європи не просто втратить довіру. Вона буде суперечити меті і причинам, через які була заснована.

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vestikavkaza.ru

Путін розколе ЄС, якщо йому вдасться повернути делегацію Держдуми РФ без умов", – сказала Хармс.

Вона наголосила, що після агресії РФ до України "не на часі дозволяти делегації з Думи повертатися в ПАРЄ без жодних умов".

"Зараз час поставити їм чіткі умови і ввести більше санкцій у разі ігнорування", – зазначила депутат Європейського парламенту.

Вона додала, що Захід повинен продовжувати відновлення українського суверенітету і зупинення агресії Кремля дипломатичним шляхом, зокрема, за допомогою персональних і загальних економічних санкцій.

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"Ця стратегія досі має місце, але буде працювати тільки тоді, коли Захід буде єдиним і не буде підривати свої ж рішення. Зокрема, ЄС повинен бути стійким і продовжувати санкції, якщо Росія продовжить ігнорувати Мінські угоди", – сказала Хармс.

"Якщо делегація з Думи повернеться, не виконавши жодної з багатьох попередніх резолюцій, прийнятих через порушення суверенітету України та прав людини – це зруйнує основи Мінських угод.

Я досі не можу повірити, що Німеччина і Франція ризикують цим, тому що хочуть "нормальних" відносин з європейською країною, яка веде війну проти своїх сусідів", – зазначила вона.

Хармс висловила побоювання того, що ця ситуація може погіршити перспективу для багатьох заморожених конфліктів у країнах Східного партнерства та Західних Балкан.

"І навіть для опозиції і громадянського суспільства в Росії це стане чорним днем, тому що рішення Європейського суду щодо їхніх справ також ігноруються Кремлем", – підсумувала депутат Європарламенту.

Ребекка Хармс

Ребекка Хармс

DW

Відзначимо, раніше, 9 квітня 2019 року, в ПАРЄ відмовилися змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • РФ у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ після накладення на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму й агресію проти України. Відтоді Росія не заявляла своїх делегатів на сесії Асамблеї.

  • Раніше Росія заявляла, що може самостійно покинути Раду Європи через скандальну резолюцію ПАРЄ, ухвалену 10 квітня.

  • Глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що незважаючи на те, що Росію поки що не повернули в асамблею, ризик цього занадто великий і 17 травня в Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ребекка Хармс
Теги
РосіяУкраїнаПАРЄЄвропейський парламентПарламентська асамблея Ради ЄвропиЄвропейський Союз
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CARGO 100
CARGO 100
Да ЕС уже валится сам и без Путина. Брексит Россия придумала?
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Putin Serjio
Putin Serjio
Вот зрада
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ivanov vlad
ivanov vlad
Европа продажная....
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Putin Serjio
Putin Serjio
ivanov vlad, ты же тоже европеец
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