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15 листопада • оновлено в 05:28
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Розбігалися й кричали: в Ісландії гігантська хвиля накрила туристів. Відео

1.4т
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На знаменитому своїм чорним піском пляжі Рейнісфьяра, який розташований в Ісландії, гігантська хвиля збила з ніг групу туристів. Вода накрила їх із головою та протягла по берегу.

Відео інциденту зняв патрульний офіцер, який був тоді на чергуванні, передає Daily Mail (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

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В Ісландії хвиля накрила туристів

В Ісландії хвиля накрила туристів

Скріншот з відео Dailymail

На кадрах видно, як величезна хвиля набирає потужність, при цьому туристи забиралися на скелі у спробі втекти від води. Але хвиля накрила їх та віднесла кілька людей. Поліцейський за кадром промовляв лише – "Ідіоти".

В результаті інциденту один з туристів отримав серйозну травму плеча. Люди викликали "швидку", й потерпілого чоловіка госпіталізували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристи фотографувалися на пляжі в Ісландії, коли відбулося крижане цунамі, їм довелося рятуватися втечею.

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Місце
Ісландія
Тег
туристы
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