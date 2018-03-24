РУССКАЯ ИСТОРИЯ, БЕСЕДЫ О СМЫСЛАХ (32).

2.10 БЕСЕДА ПОВЕРХ ИСТОРИИ. РОССИЕФОБИЯ ВМЕСТО ПАТРИОТИЗМА!

За свою жизнь я побывал в полусотне стран, но нигде не сталкивался с такой глубокой неприязнью к собственной Родине, какая формируется у нас. Мне неизвестно случая, чтобы какой-то народ приучали ненавидеть самого себя… Вы удивлены, не понимаете – о чем речь?

… Вспомним советские 60-ые и 70-ые. Самый популярный, любимый народом артист, или, точнее, артист, которому власть позволила ощутить народную любовь – это, несомненно, Аркадий Райкин. Его яркая, острая сатира, как и его талант - незабываемы... Но зададимся вопросом – над кем Райкин, с разрешения цензуры, предлагал смеяться? Над правящей партией, ее политбюро и генсеком? Бог с вами, конечно, нет. Смеялись мы над самими собой. Нам доходчиво объясняли – "Россия - страна дураков", виноваты во всем - только мы. В этом и состоял неглубокий смысл интермедий артиста, которого власти сделали лауреатом и орденоносцем. Это вам не угробленный режимом Высоцкий, с "Охотой на волков" и с "Истопи ты мне баньку по- белому…"

… Прошли годы, началась Перестройка. В рейтинг самых популярных политологических книг вошла, разрекламированная СМИ, работа подполковника погранслужбы Андрея Паршева "Почему Россия не Америка". Идея книги проста и доходчива – хотите жить лучше, чем в других странах? Не получится. Никогда! Ведь у нас средняя температура ниже, чем в Европе и Америке. Расходы на зимний обогрев выше, чем там. Отсюда стоимость, себестоимость, накладные расходы… и т.д. Другими словами, не стройте иллюзий, "они" всегда будут впереди, "мы" всегда будем позади!

Правда, Паршев не пишет о том, что Вашингтон расположен южнее нашего Сочи, что летом Америка – это пекло и на кондиционирование своих помещений американцы вынуждены расходовать втрое больше энергии, чем мы – на отопление своих. О том, что, кроме температуры, есть масса других "факторов успеха" – полезные ископаемые, водные ресурсы и выход к морям, дороги, квалифицированное население и т.д. – про это автор-пропагандист даже не вспоминает…

Прошли годы. Но в тот же ряд антироссийской пропаганды можно записать недавний, резонансный, разрекламированный и очень правдивый фильм о постсоветском беспределе. Картина "Левиафан" - это нашумевшая лента о срастании бизнеса, власти, криминала и церкви. Фильм откровенно рассказывает о деградации номенклатуры, а, вслед за ней, и общества. Но ключевая смысловая особенность картины не в ее достоверности, главное в том, что в фильме нет положительных героев. И значит, выхода из российского тупика нет! Нас вновь, сознательно или неосознанно, и уже с новой аргументацией, подводят к выводу – дальше будет только хуже, надо либо терпеть, либо уезжать.

Вспоминаю, как обсуждал "Левиафан" с замечательным киноведом, недавно от нас ушедшим, Даниилом Дондуреем. Даниил объяснял, как, целенаправленно создавался негативный информационный фон вокруг картины, как власти "угрожая" режиссеру судом, в действительности формировали растущий интерес у потенциальной аудитории, проводили умелую пиар-кампанию новой работы Андрея Звягинцева. Традиция национального самоуничижения не прерывается!

(Впрочем, анализируя "Левиафан", замечу, что возможна и иная его трактовка, если исходить из того, что показанное в фильме – не про нас, а про всю западную цивилизацию. Такое понимание не исключено, в частности, потому, что название карины повторяет название главного философского труда известного английского мыслителя 17 века Томаса Гоббса...).

Кричащие примеры пропагандистских издевательств не над властью, а над собственной страной и народом можно продолжать и продолжать... Спрашивается, зачем и кому это нужно?

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В исторической России Екатерина Великая сформулировала известный тогда принцип "если народ чем-то недоволен, виноват всегда государь". Иначе устроены СССР и постСССР, где, если что не так, власть не причем, и ни за что не отвечает.

Но ведь и здесь, как в любой другой стране, важнейшей для управленцев категорией остается "патриотизм". Вы спрашиваете - как формировать патриотизм, обвиняя во всех бедах народ? Понятие "патриотизм", как и все другие ключевые социально-политические термины, здесь искажено и фальсифицировано.

Происходит это следующим образом. Пропаганда целенаправленно раскалывает аудиторию на две части. Тех, кто принимает ТВ-зомбирование, учат рассуждать по принципу - слова "Родина", "патриотизм" и "власть" - синонимы. Соответственно, в этот "сектор" попадает тот, кто власть принимает и поддерживает. Либералы называют их "ватниками" или "официальными патриотами". Конечно, и ватник в повседневной жизни не может не сталкиваться с массой разочаровывающих проблем. На этот случай, ему дают подсказку – виноват "Вашингтонский обком" и его продажные российские слуги - внутренние враги. Если этой аргументации не хватает, есть и другие запасные доводы и приемы, например - "царь – молодец, да слуги – плохие". И вот задача решена. Стройные ряды ватников убежденные, что Россия – это ее президент, шагают от Калининграда до Находки.

Вторая, меньшая доля аудитории, уверена, что она отвергла и не принимает официальную пропаганду. Хотя и для них "власть" и "патриотизм" тоже синонимы. В результате, этот сектор отвергает и власть, и патриотизм. Их антироссийские установки укрепляет создаваемый СМИ отталкивающий или, напротив, слащаво-приторный образ Родины. В итоге, значительная часть интеллигенции превращается в прозападно-либерально ориентированную. К судьбе страны они относятся с ироничной усмешкой, говоря точнее - она их вообще не интересует, что и является стратегической целью пропаганды. Либералы не пытаются понять, что историческая Россия и советско-постсоветский режим несовместимы. Для них чужеродна вся Россия, как неприемлем и официальный "патриотизм".

В результате власть, "парящая над идеологическим рингом", умело сталкивает и противопоставляет прокремлевских ватников и либеральных россиефобов.

Другой, не менее важный результат умелой пропаганды состоит в следующем. Патриотизм ватников лишен созидательного смысла и не привносит ничего нового, именно потому, что он консервативно-провластный, его суть – принцип "не было бы хуже". Этот слой полностью устраивает Кремль. А позиция западников, которые всю историю страны оценивают негативно, не может быть принята широкими слоями общества именно потому, что она отрицает действительный патриотизм и переживания за боли отечества. Этот подход отрицает не только светскость, но и российскость.

Лишение человека патриотизма, как и приучение его к вывернутому, провластному патриотизму – это сознательная социальная кастрация граждан и приобщение их к политическому извращению.

Третий тип отношения к Родине и вытекающая из него концепция выхода из нашего кризиса, состоит в том, что историческая Россия – это и есть Родина, а Совок – это наша катастрофа. Такой подход не просто не пропагандируется, он вообще не принимается никакими российскими СМИ, не допускается в образовательный процесс, отторгается официальной культурой. Возникает парадоксальная для действительного патриота ситуация, удачно подмеченная поэтом Дмитрием Приговым – "чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей". Этот парадокс отражается, хотя и не вполне понимается, некоторыми зарубежными исследователями России. Например, бывший активист польской "Солидарности" - Адам Михник - постоянно, с некоторым самоукором и удивлением называет себя "самым антисоветским русофилом"… Добавлю, что наряду с политико-идеологической дифференциацией, в основе патриотизма всегда была и остается глубинная привязанность и переживания за свой язык, землю и природу, культуру, историю, народ…

Несмотря на гонения и манипуляции, в стране отстаивали и будут отстаивать свои позиции действительные патриоты, которые словосочетание "Святая Русь" никогда не заменят советской пословицей "где лучше – где нас нет".

…Проводившаяся в СССР политика управляемой духовной деградации общества привела к тому, что в период распада страны у нас не возник и не сложился соответствующий интеллектуальный поиск, как это было в начале ХХ века, в период кризиса Русской идеи. Мы видим и с горечью признаем - духовные силы народа небеспредельные, и сегодня, похоже, они находятся в своей низшей точке.

И еще одно уточнение. Постсоветская пропаганда не редко употребляет термины "наши национальные интересы", "наши ценности" и т.д. Делается это с единственной целью – имитировать непримиримую полемику и противостояние со сторонниками "западных ценностей". В действительности, в официальной российской политике не выявлены, не сформулированы и не присутствуют никакие аутентичные собственные ценности, нормы и правила. Реальным и высшим началом для существующей власти остается сама эта власть, которая за общенациональные и общероссийские интересы выдает интересы руководителей вертикали.

(Продолжение следует).