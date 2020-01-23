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23 січня • оновлено в 07:43
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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Россия перевела фирмам Трампа миллионы долларов

2.7т
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Вот такая информация всплыла и думайте, как хотите на данный счёт.

Россия переслала дочерней фирме Дойче Банка, Deutsche Bank Trust Company Americas, 511 миллионов долларов, из которых 360 миллионов были выданы фирме Трампа. Эти деньги шли напрямую из Газпрома. Данная дочерняя компания Deutsche Bank Trust Company Americas на 11 миллиардов долларов в долгах у разных стран, но больше всего у России, которая вбухнула туда 3 миллиарда долларов.

Остальные члены семьи Трампа точно также получали деньги в том же источнике в виде кредитов.

$364 million in loans to Donald Trump companies for properties in Chicago, Florida, and Washington, DC.

Новини
Лучше бы Путину молчать!

$285 million loan to Kushner Companies.

$5-25 million line of credit to Jared Kushner

$5-25 million line of credit to Ivanka Trump.

То есть Трамп, его зять, дочь и компании семьи зятя, получили русских кредитов на 699 миллионов долларов, услугами Газпрома - или государственной, связанной напрямую с Путиным, компанией.

Я жду дальнейших подтверждений этой информации, но если это так, то мы имеем прямую связь и причины столь тёплых действий Трампа по отношению к русским, за все эти годы.

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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Чан Джеки
Чан Джеки
ДА ЕТО БЫЛО ОЧЕВИДНО С САМОГО НАЧАЛА.И ЕТО КОНЕЦ ТРАМПА.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
С какого буя филиал Дойче банка стал русским банком? С какого буя получать кредит на Западе стало преступлением? Неподтверждённые слухи - это фейковые новости. То есть враньё.
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