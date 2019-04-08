Вкотре і знов: Росію викрили у втручанні у вибори ще однієї країни

Британські ЗМІ запідозрили Російську Федерацію у втручанні у вибори на Мадагаскарі.

Як ідеться в сюжеті BBC News (щоб подивитися, проскрольте до кінця), російські політтехнологи, наближені до Кремля, могли пропонувати фінансування щонайменше шістьом із 36 кандидатів у президенти.

Загальні вибори в цій країні пройшли в кінці 2018 року. У другому турі колишній тимчасовий президент Андрі Радзуеліна обійшов екс-главу держави Марка Равалуманана з 55% голосами проти 44%. Усього серед кандидатів були четверо з п'яти останніх президентів.

Скріншот відео

Переможець виборів не відповів на запитання кореспондента BBC, "чи підтримують його росіяни". У той же час один із учасників виборів — пастор Андре Майоль визнав, що його кампанія частково фінансувалася росіянами.

Новини Втручання Росії у вибори в США доведене

Він розповів, що люди з РФ вийшли на нього з пропозицією не тільки взяти готівку, а й підтримати їхніх кандидатів, якщо ті будуть лідирувати.

Автори репортажу заявили, що роль у мадагаскарських виборах зіграв і відомий у Росії піарник Максим Шугалей. Також за ними ймовірно стоїть "кухар Путіна" Євген Пригожин, стверджує BBC із посиланням на "непідтверджені повідомлення ЗМІ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США звинуватили Росію у втручанні у вибори в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!