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22 грудня • оновлено в 17:14
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Росія зробила перший крок до поглинання Білорусі: підписаний документ

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Росія підписала проект дорожньої карти по відміні роумінгу в Союзній державі.

Як повідомляє російський Мінкомзв'язок, зараз очікується підписання з боку Білорусі. Плата за вхідні дзвінки в роумінгу в Білорусі повинна бути скасована не пізніше вересня 2020 року.

У той же час, міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальних домовленостей щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю не досягнуто.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

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Залишилося три питання: в Росії розповіли, чому досі не поглинули Білорусь

Зокрема, їх блокують три групи питань – про податки, нафту і газ. Однак на переговорах президентів вдалося досягти прогресу і узгодити питання в сферах сільського господарства, митниці, зв'язку та інших. Усього, за словами Орешкіна, необхідно узгодити 31 "дорожню карту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс з Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В Украине проскакивала инфа, что в ЕС будет обращение об отмене платы за роуминг. Так что, следуя логики автора ЕС готовился бы поглотить Украину?
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