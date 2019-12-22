Росія зробила перший крок до поглинання Білорусі: підписаний документ

Росія підписала проект дорожньої карти по відміні роумінгу в Союзній державі.

Як повідомляє російський Мінкомзв'язок, зараз очікується підписання з боку Білорусі. Плата за вхідні дзвінки в роумінгу в Білорусі повинна бути скасована не пізніше вересня 2020 року.

У той же час, міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальних домовленостей щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю не досягнуто.

Лукашенко і Путін

Зокрема, їх блокують три групи питань – про податки, нафту і газ. Однак на переговорах президентів вдалося досягти прогресу і узгодити питання в сферах сільського господарства, митниці, зв'язку та інших. Усього, за словами Орешкіна, необхідно узгодити 31 "дорожню карту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс з Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна

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