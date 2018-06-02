Росія знову захотіла випускати українські літаки

У Росії розглядається питання про відновлення випуску важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

Про це заявив командувач російської Військово-транспортною авіацією Володимир Бенедиктом в ефірі "Ехо Москви", повідомляє "РИА Новости".

"Таке питання регулярно розглядається. Питання відкрите. Поки остаточного рішення, наскільки мені відомо, немає. Ми, чесно сказати, були б раді, якби це відбулося", - сказав він.

За словами генерала, в нових літаках Ан-124 зацікавлене, як Міністерство оборони, так і цивільні авіакомпанії.

Бенедиктов заявив, що українське КБ "Антонов", де був розроблений транспортник, не має права інтелектуальної власності на літак.

"Руслан - кооперація. І всі працювали над створенням цього літака. Всі системи, які в ньому вдало експлуатуються багато десятиліть, - це розробка загального потенціалу - авіапрому СРСР", - зазначив він.

Генерал додав, що найсучасніші "Руслани" в РФ були вироблені в Ульяновську.

У серпні 2014 року в Росії заявили, що російсько-український проект відновлення виробництва і модернізації Ан-124 "Руслан" більше не стоїть на порядку денному.

Як відомо, Ан-124-100 "Руслан" - комерційний транспортний літак, створений АНТК імені Антонова на базі військово-транспортного літака Ан-124 "Руслан". В ході модифікації військово-транспортний Ан-124 був приведений у відповідність до вимог ICAO з безпеки цивільних літаків, необхідних для виконання комерційних рейсів в цивільні аеропорти. Перший політ серійного Ан-124-100 стався 16 червня 1991 року. Наступного року літак був сертифікований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня КБ "Антонов" оприлюднило відео показового польоту літака АН-124-100 на виставці EurasiaAirshow.