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''Росія знищить!'' Путін у Туреччині виступив із гучною заявою

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Глава Росії Володимир Путін заявив про готовність і надалі надавати підтримку диктатору Башару Асаду в Сирії.

Про це він сказав за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі з лідерами Туреччини (Реджепом Тайіпом Ердоганом), Франції (Еммануелем Макрона) і Німеччини (Ангелою Меркель).

"Якщо будуть тривати провокації з Ідлібскої зони, Росія залишає за собою право надати Сирії допомогу в знищенні цього джерела загрози", - заявив Путін.

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За словами Путіна, всі учасники переговорів заявили про необхідність домогтися довгострокового миру в Сирії, що можливо виключно політико-дипломатичними засобами.

При цьому лідер РФ, який активно підтримує диктаторський режим Асада, заявив, що сирійці повинні самі визначати майбутнє своєї країни.

''Росія знищить!'' Путін у Туреччині виступив із гучною заявою

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні російські ЗМІ жорстко зганьбилися з фотографією Путіна з "мерцем".

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир ПутінРеджеп Тайіп ЕрдоганАнгела МеркельЕммануель Макрон
Місце
ТуреччинаСтамбул
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