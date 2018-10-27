''Росія знищить!'' Путін у Туреччині виступив із гучною заявою

Глава Росії Володимир Путін заявив про готовність і надалі надавати підтримку диктатору Башару Асаду в Сирії.

Про це він сказав за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі з лідерами Туреччини (Реджепом Тайіпом Ердоганом), Франції (Еммануелем Макрона) і Німеччини (Ангелою Меркель).

"Якщо будуть тривати провокації з Ідлібскої зони, Росія залишає за собою право надати Сирії допомогу в знищенні цього джерела загрози", - заявив Путін.

За словами Путіна, всі учасники переговорів заявили про необхідність домогтися довгострокового миру в Сирії, що можливо виключно політико-дипломатичними засобами.

При цьому лідер РФ, який активно підтримує диктаторський режим Асада, заявив, що сирійці повинні самі визначати майбутнє своєї країни.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні російські ЗМІ жорстко зганьбилися з фотографією Путіна з "мерцем".