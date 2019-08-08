Росія зібралася "рятувати" Киргизію: з'явилася тривожна заява

Киргизія, де 7 серпня спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання, може розраховувати на допомогу Росії.

Таку заяву зробив член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич на своїй сторінці в Facebook. Він у традиційному для Москви стилі попередив країну про небезпеку екстремізму.

Штурм будинку екс-глави Киргизії DW

"Зі свого боку, ми можемо тільки побажати, щоб ситуацією не скористалися у своїх деструктивних цілях різного роду екстремістські сили. Я маю на увазі, перш за все, так звані сплячі осередки радикальних ісламістів, тісно пов'язані з "Ісламським державою". Сподіваюся, що влада Киргизії ясно розуміє небезпеку, яку вони несуть для суспільства, і не дадуть їм підняти голову. Киргизія завжди може розраховувати в цьому відношенні на допомогу Росії", - написав Клінцевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі штурм будинку Атамбаєва зв'язали з недавнім висловлюванням президента Росії Володимира Путіна про долю Киргизії.

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