Росія зібралася друкувати на 3D принтері чудо-танки: чим лякає агресор

Росія анонсувала, що збирається друкувати на 3D принтері новітній танк Т-90МС.

Як повідомили в прес-службі "Уралвагонзавода" (УВЗ), Т-90МС – експортна версія. Його вже показували на лютневій оборонній виставці IDEX-2019 в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Цей танк здатний ефективно вести бойові дії як у класичних бойових операціях проти високотехнологічної техніки противника, так і в умовах локальних конфліктів, в яких немає чітко вираженої лінії зіткнення сторін і в умовах масового застосування різних протитанкових засобів", – стверджує генеральний директор ВАТ "Уральське конструкторське бюро транспортного машинобудування" (УВЗ) головний конструктор Андрій Терликов.

Т-90МС MilitaryArms.ru

Т-90МС оснащений новим динамічним захистом 3-го покоління модульного виконання, яке забезпечує високоефективний всеракурсний захист від сучасних протитанкових засобів.

"Танк оснащений потужним турбодизелем, що забезпечує відмінні швидкісні характеристики і маневреність. Параметри роботи двигуна і трансмісії контролює комп'ютеризований комплекс водія", – лякають росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії спустили на воду перший підводний човен "Білгород" – носій підводних ядерних безпілотників "Посейдон", які охрестили зброєю "Судного дня".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.