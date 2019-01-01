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Росія завдала газового удару в спину Вірменії: що відомо

9.4тЧитати матеріал російською

З 1 січня 2019 року Росія підвищила для Вірменії ціну газу на 15 доларів за тисячу кубічних метрів.

Таким чином ціна даного обсягу газу складе 165 доларів, повідомив на своїй сторінці в Facebook в.о. прем'єр-міністра Нікол Пашинян.

Як передає "Радіо Свобода", таке рішення було прийнято 31 грудня в Москві під час робочої зустрічі голови правління ПАТ "Газпром" Олексія Міллера і в.о. віце-прем'єра Вірменії Мгер Григоряна.

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Відзначається, що це передбачено додатковою угодою до контракту між ТОВ "Газпром експорт" і ЗАТ "Газпром Вірменія".

Водночас Нікол Пашинян заявив, що незважаючи на підвищення ціни на газ, тарифи для вірменських споживачів не зміняться "завдяки певним внутрішнім регулюванням".

Також Пашинян розповів, що провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, однак умовити його не піднімати ціну на газ для Вірменії не вдалося.

Ілюстрація. Ринок газу

Ілюстрація. Ринок газу

Корреспондент.net

Як писав OBOZREVATEL, журналіст Айдер Муждабаев заявив, що Вірменія, яка не голосувала за українську резолюцію по Криму в Генасамблеї ООН, є рабом Російської Федерації.

У свою чергу блогер Аnti-colorados вважає, що економіка Вірменії повністю знаходиться під контролем РФ, так само, як і зовнішня політика, яка давно віддана на відкуп Москві.

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ринок газу
Місце
Вірменія
Тег
Росія
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изОдессы Буба
изОдессы Буба
А че там у хохлов? Сколько газ стоит, 300? Зато не рабы, армяне завидуют.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Надо брать пример с хохлов. Они продали американцам страну за печенюшки и теперь живут припеваючи.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
надо е сколько лизали одно место а все равно цену подняли)))
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