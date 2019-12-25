Літаки Путіна скинули бомби на школу у Сирії: загинули діти

На північному заході Сирії в результаті авіаудару російських військових загинули 10 осіб, із них 6 – діти.

Атака трапилася у вівторок, 24 грудня. Про це з посиланням на дані "Сирійської обсерваторії з прав людини" повідомляє "Радіо Свобода".

За даними моніторингової групи, авіаудару завдали по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували всередині переміщені особи.

Літаки Путіна скинули бомби на школу в Сирії inbusiness.kz

Відзначається, що сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію із масового виходу мирних жителів з цієї провінції в більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

У Ідлібі проживає близько 3 мільйонів мирних жителів. В ООН заявили, що більше половини цивільних покинули територію через постійні авіаудари і ескалацію бойових дій у цьому районі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня в результаті авіаударів сирійської і російської авіації в Сирії були вбиті щонайменше 30 цивільних осіб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!