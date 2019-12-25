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25 грудня • оновлено в 09:07
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Літаки Путіна скинули бомби на школу у Сирії: загинули діти

4.1т
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На північному заході Сирії в результаті авіаудару російських військових загинули 10 осіб, із них 6 – діти.

Атака трапилася у вівторок, 24 грудня. Про це з посиланням на дані "Сирійської обсерваторії з прав людини" повідомляє "Радіо Свобода".

За даними моніторингової групи, авіаудару завдали по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували всередині переміщені особи.

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Літаки Путіна скинули бомби на школу в Сирії

Літаки Путіна скинули бомби на школу в Сирії

inbusiness.kz

Відзначається, що сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію із масового виходу мирних жителів з цієї провінції в більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

У Ідлібі проживає близько 3 мільйонів мирних жителів. В ООН заявили, що більше половини цивільних покинули територію через постійні авіаудари і ескалацію бойових дій у цьому районі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня в результаті авіаударів сирійської і російської авіації в Сирії були вбиті щонайменше 30 цивільних осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Володимир Путін
Місце
Сирія
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну раз тролики масово засмерділи - значить пригожину путя добре вставив. "ЗАЩІТІТЬ КОРОЛЯ!!!"
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0
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"Об этом со ссылкой на данные "Сирийской обсерватории по правам человека" сообщает "Радио Свобода". Дальше можно не читать)))
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9
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Lux Alex
Lux Alex
Рашка хули. Ниче святого.
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