Росія замахнулася на країну-члена НАТО: стали відомі подробиці

Росія збирається розширити зону конфлікту в Арктиці і зазіхнути на Норвегію через можливості, що відкрилися з видобутку і транспортування нафти в північному регіоні.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт із міжнародних питань Ірина Верещук. Вона впевнена, що саме тому найбільші морські навчання НАТО Trident Juncture вирішили проводити саме в Норвегії.

"Норвегія змогла переконати НАТО, що Росія реально хоче збільшити або розширити зону конфлікту в Арктиці, що не дивно. Зараз там дійсно проблеми, оскільки через зміну клімату та потепління відкриваються нові можливості з транспортування нафти, якої там дуже багато", - пояснила Верещук.

Вона вважає, що з цієї причини офіційний Осло звернувся до НАТО і зміг переконати своїх союзників, що потрібно продемонструвати Кремлю, як НАТО буде поводитися в разі, якщо РФ захоче розхитувати ситуацію в Арктиці.

"А Росія дійсно цього хоче, тому що вона відправила туди 23 нові кораблі, повністю модернізує Північний флот. Тобто це цікавий напрямок для них і Норвегія тут діє на випередження", - підсумувала експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчення Trident Juncture вже викликали бурхливу реакцію з боку росЗМІ.

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