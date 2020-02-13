РФ захотіла судити фігурантів справи МН17: у Нідерландах дали жорстку відмову

Нідерланди відхилили пропозицію Росії притягнути до кримінальної відповідальності трьох росіян, котрих підозрюють у причетності до збиття малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.
Про це заявив міністр юстиції країни Ферд Граппергауз. Він сказав, що Москва надіслала відповідний запит ще в жовтні минулого року, повідомляє RFERL.
"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження проти трьох російських підозрюваних не є можливим варіантом і не береться до уваги", – зазначив Граппергаус у листі-відповіді.
Нідерланди відхилили запит Росії щодо фігурантів справи МН17
За його словами, судовий процес над цими чоловіками "є важливим кроком у пошуку правди та справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 та їхніх родичів".
"Уряд має повну впевненість у незалежності та якості нідерландського правосуддя", – наголосив Граппергаус.
Зауважимо, що нещодавно Генпрокуратура Нідерландів висунула звинувачення щодо трьох громадян Росії та четвертого підозрюваного – українця, який проживає у Росії.
Підозрювані
rferl.org
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.
Згодом у Генеральній прокуратурі Нідерландів почався процес щодо повідомлення про виклик до суду чотирьох підозрюваних у справі про трагедію літака Малазійських авіаліній рейсу МН17.
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