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13 лютого • оновлено в 11:37
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РФ захотіла судити фігурантів справи МН17: у Нідерландах дали жорстку відмову

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Нідерланди відхилили пропозицію Росії притягнути до кримінальної відповідальності трьох росіян, котрих підозрюють у причетності до збиття малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.

Про це заявив міністр юстиції країни Ферд Граппергауз. Він сказав, що Москва надіслала відповідний запит ще в жовтні минулого року, повідомляє RFERL.

"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження проти трьох російських підозрюваних не є можливим варіантом і не береться до уваги", – зазначив Граппергаус у листі-відповіді.

Нідерланди відхилили запит Росії щодо фігурантів справи МН17

Нідерланди відхилили запит Росії щодо фігурантів справи МН17

За його словами, судовий процес над цими чоловіками "є важливим кроком у пошуку правди та справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 та їхніх родичів".

"Уряд має повну впевненість у незалежності та якості нідерландського правосуддя", – наголосив Граппергаус.

Зауважимо, що нещодавно Генпрокуратура Нідерландів висунула звинувачення щодо трьох громадян Росії та четвертого підозрюваного – українця, який проживає у Росії.

Підозрювані

Підозрювані

rferl.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
Теги
розслідування Боїнг МН17
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Петров Игорь
Петров Игорь
...как на голландском будет - лапти, вам писец?..
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0
1
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Да никакого суда не будет... Нидерланды будут тянуть столько, сколько можно. Вопрос только в том каков будет конец всей этой истории. Либо США сдадут исполнителей с потрохами, за какие-то уступки, либо так все и останется.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А переговоры украинского диспетчера и экипажа боинга голландские наркоманы с украинскими проститутками не хотят МОЩНО опубликовать на шестой год расследования?
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