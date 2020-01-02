Росія захопить нову державу в 2020 році: у США назвали мету Путіна

Москва в 2020 році зробить силову спробу анексії Білорусі для того, щоб президент Росії Володимир Путін очолив Союзну державу, відновивши імперію.

Також на території Білорусі Росія має намір розмістити військові бази розгортання своїх повітряних і наземних сил. Про це пише американське видання The Hill, передає "Білоруський партизан".

Журналісти впевнені, що Москва вже почала військовий, медійний і економічний тиск, здебільшого маніпулюючи своїми енергетичними субсидіями й наполегливо намагаючись розмістити в Білорусі військові бази.

"Головне, що рухає Путіним, – це прагнення продовжити своє президентство після його закінчення в 2024 році, не маючи водночас вигляду довічного диктатора, яким він насправді є. Анексувавши Білорусь, він зможе забезпечити зміну характеру правового статусу Російської Федерації, внаслідок чого конституція втратить чинність, що дозволить йому стати президентом нової Союзної держави", – вважають у виданні.

Втім, сам Путін упевнений, що Росія – це імперія, а Білорусь і Україна не є реальними державами, тому їх слід "возз'єднати" з РФ у рамках ідейно-політичної концепції "русского міра".

Якщо це вдасться, у Путіна буде другий безпосередній кордон із Польщею. Це дозволить Росії обійти Україну з півночі і вплинути на неї з усіх боків.

"Тоді Росія зможе представляти небезпеку і для країн Балтії зі сходу і півдня, крім тієї серйозної небезпеки, яку вона вже є наразі. Ця повільна, але тривала агресія загрожує життєво важливим інтересам НАТО й США", – підкреслили журналісти.

"У такий спосіб саме час почати накопичувати й доповнювати ті нюанси, які стосуються Білорусі, щоб Путін зрозумів, що Білорусь не буде наступною жертвою його агресії. Ми вже давно бачимо, що в разі з Росією (як і з іншими її попередниками) апетит із їдою прибуває. Але насправді розширення російської імперії збігається (і не випадково) із зубожінням широких верств населення Росії, що зростає. Не виключено, що авторитарній імперській Росії Білорусь потрібна для збереження авторитаризму й авторитарного правителя", – додали у виданні.

Анексувавши Білорусь, Росія продовжить створювати атмосферу війни в Євразії.

Росія захопить нову державу в 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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