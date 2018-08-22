Росія втопила ядерну ракету

Російські військові провели невдалі випробування ракети з енергетичною ядерною установкою, в результаті чого вона опинилася на дні Баренцового моря.

Як повідомляє телеканал CNBC, запуск відбувався ще у 2017 році, але стало відомо про це тільки зараз.

Тепер російська влада планує здійснити операцію з підйому ракети з дна моря.

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Джерела, знайомі з доповіддю однієї з американських спецслужб, розповіли телеканалу, що в операції візьмуть участь три судна, на одному з яких встановлене спеціальне обладнання для роботи з радіоактивними матеріалами.

На даний час дата початку операції не уточнюється, проте аналітики американської розвідки вважають, якщо росіяни зможуть підняти ракету, Москва зможе використовувати отриманий цінний досвід за основу прід час інших аналогічних операцій з повернення ракет у майбутньому.

Також канал нагадав, що Росія провела чотири випробування нової ракети і всі вони закінчилися невдало.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російська оборонна промисловість розробила балістичну ракету з ядерною силовою установкою "Сармат", яка оснащена системою подолання протиракетної оборони.

3D-ролик її запуску був показаний під час звернення президента РФ Володимира Путіна під час послання Федеральним зборам на початку березня поточного року.

Щоправда, багато експертів не повірили в існування ракети із заявленими характеристиками. За їхніми словами, ця інформація більше схожа на наукову фантастику, ніж на правду.