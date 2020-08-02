Росія вперше не підтримає Лукашенка на виборах, – Цепкало

Екскандидат в президенти Білорусі заявив, що Кремль не підтримає Лукашенка на виборах.

Кремль вирішив зайняти позицію нейтралітету і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти Білорусі, в тому числі чинного главу держави Олександра Лукашенка.

Про це в інтерв'ю hromadske розповів опозиційний екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало. Москва боїться, що підтримка непопулярного лідера може мати наслідки в майбутньому.

Білоруси можуть розцінити такі дії Росії як антибілоруську політику і спроби перешкодити їм рухатися вперед.

"І для Росії є серйозне питання: підтримати Лукашенка і посваритися з білоруським народом на майбутнє (адже немає поки гарантії, що його переоберуть) або навпаки, підтримати білоруський народ – це теж складно, оскільки є купа різних домовленостей з Лукашенком, зобов'язань", – заявив Цепкало.

Він уточнив, що на цих виборах Москва зайняла єдину правильну позицію в такій ситуації і не підтримала жодного з кандидатів.

"Причому не висловлює своєї підтримки не тільки офіційний Кремль, але і більш незалежні політики в Держдумі. Єдине, коли взяли "вагнерівців", Затулін сказав, що це маразм і взагалі стоїть питання про неадекватність Лукашенка. Він висловився не надто дипломатично, але близько до офіційну позицію Москви", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько заявив, що Росія вперше не підтримує Лукашенка перед виборами, а президент РФ Володимир Путін затаїв образу на нього і не відмовляється від ідеї поглинути країну.