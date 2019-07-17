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"Росія — ворог": США ухвалили потужну резолюцію на підтримку України

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Сенат США ухвалив резолюцію, яка присвячена річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні.

Як повідомляє у Facebook Посольство України в США, документ на підтримку нашої країни затверджений одноголосним рішенням.

Посол України в США Валерій Чалий у соцмережі зазначив, що Сенат ухвалив "потужну за змістом резолюцію".

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"Яскравий приклад того, як наші здобутки більше оцінюють здалеку, ніж у рідній Україні. Нам є чим пишатися! У нас є підтримка стратегічного партнера – США. Під час Революції Гідності та оборони України від агресії Росії ми заплатили величезну ціну, щоб відірвати Україну від пастки повернення до імперії в залежному стані. Ми вибрали свій самостійний шлях. Не зійдемо з нього! У світі звертають увагу на сильних, послідовних, наполегливих і успішних. Не цінуватимемо свою країну та її успіхи – ніхто не буде цінувати нас", – додав дипломат.

В ухваленій резолюції наголошується, що американські сенатори зокрема:

  • вітають прогрес, досягнутий Україною в утвердженні верховенства права, наближення ЗСУ до норм і стандартів НАТО;

  • вітають український народ із нагоди успішного проведення вільних і справедливих виборів президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду глави держави;

  • очікують проведення мирних, вільних і справедливих парламентських виборів в Україні.

Також Штати підтвердили, що підтримують цілісність території України і готові надати додаткові летальні та нелетальні види безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності країни. Ще Сенат не визнає анексію Криму Росією.

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Крім того, в США підтримали створення автокефальної Православної Церкви України.

Зазначимо, що в резолюції США засудили агресію Росії проти України, зокрема напад на кораблі в Керченській протоці. Штати підтримали українських політичних в'язнів.

Щодо Росії Сенат закликав посилити санкції і закликав своїх союзників вимагати від Москви виконання Будапештського меморандуму та Мінських домовленостей.

Сенат США

Сенат США

Також Штати назвали газопровід "Північний потік-2" "значною загрозою безпеки Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України й посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що між президентом США і президентом Російської Федерації можуть існувати "сепаратні домовленості" щодо України.

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Особа
Валерій Чалий
Місце
США Вашингтон
Теги
Росія санкции Північний потік - 2
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба негайно пострыбать в кастрюльках и вышиванках и гарно заспивать похоронную щеневмерлу
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Dovbnikov Aleksandr
Dovbnikov Aleksandr
Макарский Александр, иди у путэна ширинку нюхай
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столяренко юрий
столяренко юрий
Скачите выше,подстилки пендосовские
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Это уже судороги матрасников.
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