Росія відкрила вогонь з потужної зброї в Середземномор'ї: відео

У Східному Середземномор'ї фрегат ВМФ Росії "Адмірал Макаров" провів навчальні стрільби ракетами "Калібр".

Про це повідомив командир корабля капітан другого рангу Антон Купрін, пише "РІА Новини". За його словами, фрегат також виконав "дипломатичну місію" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Фрегат ВМФ Росії "Адмірал Макаров" topwar.ru

"Все озброєння корабля перевірено в бою в попередніх двох роках, безпосередньо виконані стрільби "Калібрами", виконані стрільби і зенітними комплексами. Кораблі такого ж проекту вже неодноразово виконували завдання в Середземному морі, і на сьогоднішній день це, мабуть, найсучасніша зброя Росії", – сказав Купрін журналістам.

Командир фрегата додав, що щляхом до Тартусу "Адмірал Макаров" також здійснив дипломатичну місію. До кінця року фрегат буде знаходитися в далекому поході в складі Середземноморської ескадри.

"Адмірал Макаров" – третій фрегат проекту 11356, що стоїть на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Фрегати проекту 11356 мають водотоннажність близько чотирьох тисяч тонн і здатні розвивати швидкість до 30 вузлів. Вони озброєні, зокрема, ракетним комплексом "Калібр", зенітним ракетним комплексом "Штиль-1" і ракетно-артилерійським комплексом "Палаш", артилерією, торпедними апаратами і реактивною бомбометною установкою.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Росія направила до Криму фрегат з ракетами.

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