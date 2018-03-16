Росія у прольоті: названі наддержави світу

Керівник військової розвідки України в 2008-2010 роках і зовнішньої розвідки України в 2014-2016 роках генерал-лейтенант Віктор Гвоздь зазначив, що Росії вже не стати світовою наддержавою, оскільки США і Китай вже створили біполярний світ.

"Путін вважає, що Росія знову повинна стати світовою наддержавою. Тільки він одного не усвідомлює: фактично, вже створений біполярний світ, але в ньому не США і Росія, а США і Китай. І ще одне, він не хоче розуміти, а може, і розуміє, але у нього немає можливості і сил - як це зробити!" - сказав він в інтерв'ю "Сегодня".

Генерал наголосив, що військова сила - тільки один з елементів для того, щоб стати наддержавою.

"Головне - це бути економічною силою, якою якраз є США і Китай. А вже маючи цю економічну міць, можна і потужні збройні сили створювати", - додав Гвоздь.

"Якщо порівнювати військові бюджети Росії, Китаю і США, то найменший із них російський, тому що у росіян немає економічних можливостей витрачати на оборонку більше", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Гвоздь спрогнозував плани Путіна по Україні після виборів.