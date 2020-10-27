В останні кілька годин, бачу одні й ті ж повідомлення в російському і вірменському сегменті, присвячені тому, що на кордоні Вірменії та Нагірного Карабаху почалися зіткнення між вірменськими прикордонниками і азербайджанськими військами.

В принципі, це було цілком очікувано, що після виходу азербайджанської армії до кордону з Вірменією на порядок зросте кількість повідомлень з Єревана на тему посягання азербайджанців на вірменську суверенну територію. З якою метою це робиться, так само зрозуміло як ясний день, але є в цій історії ще один гібридний і дуже небезпечний елемент.

Справа в тому, що так званий турецький фактор російські пропагандисти починають з такою ж інтенсивністю вплітати в щоденну порядку, як і наратив про те, що азербайджанська армія робить спроби вторгнутися на територію Вірменії.

Нагадаю, що до цього, одні ті ж ресурси, а саме WarGonzo пропагандиста Семена Пегова, заявляли про турецьку диверсійної групи в Гадрут, чисельністю 200 чоловік (ганьба "військкор" за абсурд), потім говорилося про що відправляється в Карабах гірський турецька спецназ не менше 1 , 5 тис осіб, а буквально напередодні через Пегова спробували турецька фактор приплести до Хабаровському протесту. І ось, прямо зараз цей же ресурс і його автор повідомляють про те, що Ердоган відправляє свій спецназ для участі в боях на території ... Вірменії!

Власне, на сьогоднішній день російські пропагандисти, які не надали жодних доказів про те, що на стороні азербайджанської армії воюють турецькі військові, продовжують вплітати турецька фактор в конфлікт, оскільки це найбільш перспективна мотивація росіян не тільки схвалити втручання самої Росії в нову карабахську війну, але прийняти згодовувати їм інформацію про деяких турецьких терористів, готових "підривати" російські міста.

З таким інформаційним контекстом куди простіше 140 мільйонному споживачеві інформаційного фаст-фуду згодувати історію про те, що, навіть не азербайджанські карателі, а турецькі головорізи, завдали підлий ракетний удар по російському військовому табору в Кафанов. З'явився там буквально на днях. Або, що саме турецькі терористи направили завантажений вибухівкою "КамАЗ" на російську військову базу в Гюмрі.

Нинішній медійний ажіотаж, що в російському, що у вірменському сегменті, явно спровокована панікою як силових, так і політичних еліт, що відносяться до клану не бажає втрачати контроль над Нагірним Карабахом. Але навіть в самій Росії немає єдиної думки про те, чи потрібно їй захищати гордий "Арцахского" народ, якого немає ні в одному міжнародному акті.

Звичайно, фейки Семена Пегова про турецька спецназ і турецьких терористів вже приїлися, і будь-яка розсудлива людина їх залишить без уваги. Але загине той десяток інший російських військових в Кафанов або Гюмрі, Вибухни півкіло тротилу, начинені цвяхами і підшипниками в Хабаровську, і все може кардинально змінитися. Як це було в Буйнакську і Волгодонську, як це було з селами Прісі і Тамарашені, як це було завжди, коли Росії був потрібен привід.

Єдине радує, на сьогоднішній день доцільність втручання РФ у карабахський конфлікт бачать зовсім не все дивляться за вежами. Оскільки вони прекрасно розуміють, що ввівши свої війська в спірний регіон, під приводом втручання Туреччини і ефемерною загрози Вірменії, Туреччина таки дійсно може втрутитися. І не тільки Туреччина, що загрожує. А тому, потуги російських пропагандистів можуть так і залишити їх в стані словоблуддя, що траплялося вже не в перший раз.

Проте – попереджений, значить захищений!

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