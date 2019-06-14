"Росія стане "Домом-2": Соколова пройшлася по дикій ініціативі Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова гостро висміяла божевільну ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо створення глобальної мережі стеження "Око повелителя".

Телеведуча зазначила, що тепер усі в країні-агресорі будуть перебувати під ковпаком тотального контролю, як у відомому романі Дорджа Оруелла "1984". Яскраві паралелі вона провела в ефірі щотижневого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Цього тижня ретранcлятори ненависті надовбой*били особливо фантастично. У номінації вуайєрист року перемагає російський повелитель і його око. Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін гордо заявив, що скоро президент зможе стежити за всією країною в реальному часі. Бл*дь! "Око повелителя"? Це ж "великий брат"! Путін у реальному часі зможе стежити за кожним із вас", – попередила Соколова росіян.

Путін і Соколова

Вона зазначила, що якщо громадяни країни-агресора проковтнуть дивне бажання Путіна і цього разу, то їх офіційно можна буде вважати терпилоїдами.

"Ви розумієте, що з Росії створюють гігантський "Дом-2", а Путін перетворюється на мегабузову вселенських масштабів?! П*здець! "Око повелителя"! Та вони навіть назвали його так, щоб вас принизити", – обурилася українка.

Телеведуча здивувалася наївності росіян, які вірять у те, що за допомогою системи, що розробляється, президент РФ спостерігатиме за такими буденними речами, як будівництво зупинок у містах та дрібні розкрадання обивателями.

"Знайте – ви більше не можете відчувати себе в безпеці. Тепер у будь-який момент, у будь-якому місці, де б ви не були в цю секунду на вас може дивитися голий Путін у масці вовка з "Ну, постривай!" – застерегла Соколова росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова заявила, що росіяни із заздрістю дивляться на вибори президента України, оскільки про таку демократію у себе їм залишається тільки мріяти. Вона нагадала громадянам країни-агресора, що їх влада не змінювалася вже майже два десятиліття.

Також ведуча засудила позицію тих росіян, які виїхали жити в розвинені західні країни, але продовжують підтримувати агресивну риторику президента РФ Володимира Путіна і чекають відродження СРСР.

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