Росія – спонсор тероризму: в США підготували нищівний законопроект

У США хочуть визнати Російську Федерацію державою – спонсором тероризму.

З такою ініціативою виступив сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської Комісії США Корі Гарднер. Він має намір домагатися прийняття закону, за яким Держдепартамент США повинен буде вирішити, чи підпадає Росія під це визначення, пише Російська служба "Голосу Америки".

Законопроект був також підтриманий сенатором від Нью-Джерсі, демократом Бобом Менендес.

"Подивіться на те, що Росія зробила в останні роки - вона надала допомогу режиму Асада в Сирії, який вбиває невинних людей, і сама стала причетна до цих вбивств, займалася отруєннями в Європі, фактично здійснивши хімічну атаку. Це режим, який користується терором для здійснення своїх політичних цілей", - сказав сенатор в інтерв'ю.

Корі Гарднер Російська служба "Голосу Америки"

"Я думаю, що визначення Росії як держави-спонсора тероризму направить сигнал по всьому світу, що це режим, який спирається на беззаконня, що він не зупиняється перед порушенням основних норм міжнародного права, і що Сполучені Штати цього не потерплять", - пояснив Корі Гарднер.

Рішення Держдепартаменту США про визнання країни спонсором тероризму тягне за собою ряд жорстких політичних та економічних санкцій, які включають контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, накладення фінансових та інших обмежень.

Зараз в списку країн-спонсорів тероризму чотири держави - Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.

"Я сподіваюся, що ми проведемо слухання щодо цього закону. Я очікую, що він зустріне опір, але як і раніше впевнений, що це важлива справа, яку ми повинні зробити", - уклав американський політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня експертно-журналістська група опублікувала нову доповідь, в якій названі імена підозрюваних терористів під керівництвом Ігоря Гиркина, причетних до авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

МЗС Росії відразу ж спростувало дане розслідування.

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