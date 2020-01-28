Росія розсекретила таємну розмову Сталіна і Черчілля: про що йдеться

Прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль в 1944 році нібито пропонував генеральному секретарю ЦК КПРС Йосипу Сталіну розділити частину Європи на зони радянського і західного впливу.

Про це розповів голова Російського історичного товариства Сергій Наришкін, передає "РИА Новости". "У жовтні 1944 року Черчілль запропонував Сталіну розділити Балкани і частина Південно-Східної Європи на зони радянського і західного впливу. Свої пропозиції він записав на аркуші паперу, який показав членам радянської делегації", – сказав він.

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Уїнстон Черчілль і Йосип Сталін Архівне фото

За його словами, в Югославії СРСР відводилося 50% впливу, в Болгарії, яку на той момент тільки звільнили радянські війська, – 75%.

Також Наришкін пообіцяв оприлюднити документ, який доводить існування такої пропозиції британського прем'єра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила імена семи розвідників-нелегалів, які "внесли великий вклад у безпеку країни".

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