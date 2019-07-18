Росія раптом захотіла дружити з Грузією і зробила страшну заяву

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія хоче продовжувати дружні відносини з Грузією.
Позицію Кремля озвучив він на прес-конференціїї з главою німецького МЗС Хайко Маасом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Москва хоче бути другом грузинського народу і нікому не дозволить перешкодити цьому. Ми незадоволені спробами ЗМІ зруйнувати потенціал російсько-грузинських відносин", – сказав він.
Росія зробила страшну заяву про дружбу з Грузією
Sputnik Грузія
Міністр запевнив, що думка Кремля, яку раніше висловлював президент Володимир Путін і зовнішньополітичне відомство, не змінилася.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 квітня член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що викликало хвилю протестів.
Пізніше популярний у Грузії телеведучий Георгій Габуния в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.
Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста.
Президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії з міркувань безпеки. Грузинські авіакомпанії також перестали здійснювати рейси в Росію з цього дня.
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