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Росія раптом захотіла дружити з Грузією і зробила страшну заяву

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія хоче продовжувати дружні відносини з Грузією.

Позицію Кремля озвучив він на прес-конференціїї з главою німецького МЗС Хайко Маасом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Москва хоче бути другом грузинського народу і нікому не дозволить перешкодити цьому. Ми незадоволені спробами ЗМІ зруйнувати потенціал російсько-грузинських відносин", – сказав він.

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Росія зробила страшну заяву про дружбу з Грузією

Росія зробила страшну заяву про дружбу з Грузією

Sputnik Грузія

Міністр запевнив, що думка Кремля, яку раніше висловлював президент Володимир Путін і зовнішньополітичне відомство, не змінилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
Грузія
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