Росія провалила переговори: Ердоган заявив про військову операцію в Сирії

Туреччина залишилася невдоволеною переговорами з Росією щодо ситуації в Ідлібі, які тривали протягом двох днів.

Відповідну заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РИА Новости.. Глава держави заявив, що Туреччина готова розпочати військову операцію в регіоні.

Початок операції Ердоган назвав "питанням часу".

Дії Туреччини в Ідлібі він обговорив із президентом США Дональдом Трампом.

"Ідліб ми не залишимо режиму, він поки не розуміє нашої рішучості. Ми налаштовані перетворити Ідліб на безпечне місце і для мирних жителів, і для Туреччини за будь-яку ціну", – сказав Ердоган.

У свою чергу, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія також незадоволена переговорами, але продовжить діалог з Туреччиною.

"Ми були задоволені тими домовленостями, які були досягнуті в Сочі. І це було взаємне задоволення. Коли почалися настання з Ідліб бойовиків і терористичних угруповань на ВС Сирії і російські військові об'єкти наше задоволення завершилося", – сказав він.

Ердоган заявив про військову операцію в Сирії РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

Росія і президент Сирії Башар Асад 15 січня завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинули щонайменше 23 особи, близько пів сотні зазнали поранень.

Також загинули п'ятеро турецьких військовослужбовців.

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