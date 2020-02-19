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19 лютого • оновлено в 12:28
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Росія провалила переговори: Ердоган заявив про військову операцію в Сирії

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Туреччина залишилася невдоволеною переговорами з Росією щодо ситуації в Ідлібі, які тривали протягом двох днів.

Відповідну заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РИА Новости.. Глава держави заявив, що Туреччина готова розпочати військову операцію в регіоні.

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Початок операції Ердоган назвав "питанням часу".

Дії Туреччини в Ідлібі він обговорив із президентом США Дональдом Трампом.

"Ідліб ми не залишимо режиму, він поки не розуміє нашої рішучості. Ми налаштовані перетворити Ідліб на безпечне місце і для мирних жителів, і для Туреччини за будь-яку ціну", – сказав Ердоган.

У свою чергу, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія також незадоволена переговорами, але продовжить діалог з Туреччиною.

"Ми були задоволені тими домовленостями, які були досягнуті в Сочі. І це було взаємне задоволення. Коли почалися настання з Ідліб бойовиків і терористичних угруповань на ВС Сирії і російські військові об'єкти наше задоволення завершилося", – сказав він.

Ердоган заявив про військову операцію в Сирії

Ердоган заявив про військову операцію в Сирії

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

Росія і президент Сирії Башар Асад 15 січня завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинули щонайменше 23 особи, близько пів сотні зазнали поранень.

Також загинули п'ятеро турецьких військовослужбовців.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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Питон Каа
Питон Каа
Кстати, то же самое Россия могла бы сказать про Донбасс. Мол "Донбасс мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы решительно настроены превратить Донбасс в безопасное место и для мирных жителей, и для России, чего бы это ни стоило".
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