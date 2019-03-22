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Росія приготувала гіперзвукові ракети до удару — розвідка США

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Російська Федерація перекинула близько 20 гіперзвукових ракет "Кинджал" на полігон і готова почати їх випробування.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на розвідку США. Ракету випробовували вже не менше трьох разів. Так в липні Кремль успішно запустив зброю проти цілі, що знаходиться на відстані близько 500 миль.

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"Це говорить про те, що вони хочуть розробляти цю зброю в майбутньому. Росіяни вирішили, що їх влаштовує програма розробки гіперзвукових ракет і тепер мають намір удосконалити зброю шляхом випробувань", — сказало джерело в розвідці.

Також стало відомо, що Росія веде роботи з установки зброї на стратегічний бомбардувальник.

Ракета "Кинджал"

Ракета "Кинджал"

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія похвалилася запуском гіперзвукової ракети "Кинджал".

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