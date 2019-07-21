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"Росія права не має!" Генсек НАТО висловився про членство України

4.6т Читати матеріал російською

Питання вступу України в НАТО займе певний час, але в Альянсі підтримують прагнення Києва.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберґ в інтерв'ю канадському виданню The Chronicle Herald. "Ми підтримуємо зусилля України просуватися на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", – підкреслив він.

Столтенберґ запевнив, що Україна і 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

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"Звичайно, Україні зараз потрібно зосередитися на реформах, щоб досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж розповів, хто і як шкодить зближенню України і НАТО.

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Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо МАНДАйнутое бидло, в нате вы нужны так же, как зайцу стоп сигнал в лесу! Таких рукожопых строителей второй Франции и любителей котлов хватает и без вас.
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Весь мир с нами! Сталтенберг знает, что мы существуем! Мы великая нация!
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Golan Sim
Golan Sim
В 17-м веке "украинские патрыоты" вместе с поляками против русских - кранты полякам. В 18-м веке вместе со шведами против русских - кранты шведам. В 20-м веке ломанулись в австро-венгерские "СС" (сичовые стрельцы) - кранты Австро-Венгрии. Перебежали к немцам - кранты германской империи. Побежали к Гитлеру. Гитлер оказался умнее предшественников, не пускал украинских активистов в боевые части, доверив уничтожать мирное население - и всё равно кранты Рейху №3. Сейчас молятся на НАТО. Меня терзают нехорошие предчувствия...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Golan Sim, Ну почему же они нехорошие?)))))))
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