"Росія права не має!" Генсек НАТО висловився про членство України

Питання вступу України в НАТО займе певний час, але в Альянсі підтримують прагнення Києва.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберґ в інтерв'ю канадському виданню The Chronicle Herald. "Ми підтримуємо зусилля України просуватися на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", – підкреслив він.

Столтенберґ запевнив, що Україна і 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

Україна і НАТО KP.UA

"Звичайно, Україні зараз потрібно зосередитися на реформах, щоб досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус", – додав він.

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