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30 січня • оновлено в 13:15
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Росія побудує військову базу в африканській "ДНР" – NYT

1.9т
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Російська Федерація планує створити військову базу в Африці на території невизнаної республіки Сомаліленд.

Про це пише авторитетне видання New York Times із посиланням на представників Міністерства оборони США.

Повідомляється, що в Росії розглядають порт Бербера на узбережжі Аденської затоки для розміщення своєї військової бази. При цьому Китай і США вже мають військові бази у Джибуті. Ця країна розташована на тій самій берегової лінії, що і можливий російський порт.

Плани Росії щодо Африки

Плани Росії щодо Африки

Також NYT зазначає, що Росія придивляється до будівництва військово-морського логістичного центру в Еритреї, країні, розташованій між Ефіопією і Суданом.

Такими планами Кремля дуже стривожені у Вашингтоні, оскільки США намагаються реалізувати свої цілі у сфері економіки та безпеки на континенті.

У публікації зазначене, що Росія, вкорінившись в Африці під час суперництва між Сходом і Заходом за доби холодної війни, значною мірою відступила від континенту після розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Але за останні три роки Москва відновила відносини з країнами з радянських часів, такими як Мозамбік та Ангола.

Додамо, що Сомаліленд – це невизнана держава, і вважається міжнародною спільнотою частиною Сомалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві сотні російських найманців із "ПВК Вагнера" зазнали поразки в Мозамбіку і почали відступати під натиском повстанців-джихадистів.

Також російський мільярдер Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, витратив 15 млн доларів на політичну кампанію на Мадагаскарі для створення "африканської імперії".

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
газета The New York Times приватні військові компанії (ПВК) Росія - країна-агресор
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Хай більше військових баз будує єрефія по світу. Тільки військові бази єрефії несуть мир миру... ЛОЛ.
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2
семенов Александр
семенов Александр
А США разместили свою военную базу .на территории непризнанной республики Косово в Европе
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3
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семенов Александр
семенов Александр
Ключевая фраза, "При этом США и Китай ,уже имеют базы на том же побережье "
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