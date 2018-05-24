Росія може піти великою війною проти України: Турчинов назвав дату

Секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов заявив, що на Донбасі спостерігається рекордна за останній час кількість обстрілів, що може свідчити про підготовку до масштабних військових дій з боку Росії.

При цьому він покладає повну відповідальність за загострення ситуації на терористів, передає BBC News Україна.

"Використовується заборонена Мінськими угодами артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню, при цьому обстріли по українській території ведуться на глибину до 10 кілометрів, в результаті чого знищується цивільна інфраструктура і є загиблі серед мирного населення", - наголосив він.

Олександр Турчинов KP.UA

Крім того, за словами Турчинова, українська розвідка спостерігає "активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону".

"Усе це свідчить про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть реально розпочатися вже у липні після завершення Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в РФ", - вважає секретар РНБО.

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