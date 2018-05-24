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ПолітикаЕкономіка

Росія може піти великою війною проти України: Турчинов назвав дату

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Секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов заявив, що на Донбасі спостерігається рекордна за останній час кількість обстрілів, що може свідчити про підготовку до масштабних військових дій з боку Росії.

При цьому він покладає повну відповідальність за загострення ситуації на терористів, передає BBC News Україна.

"Використовується заборонена Мінськими угодами артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню, при цьому обстріли по українській території ведуться на глибину до 10 кілометрів, в результаті чого знищується цивільна інфраструктура і є загиблі серед мирного населення", - наголосив він.

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KP.UA

Крім того, за словами Турчинова, українська розвідка спостерігає "активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону".

"Усе це свідчить про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть реально розпочатися вже у липні після завершення Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в РФ", - вважає секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після взяття під контроль українськими військовими селища Чигарі у терористів "ДНР" почалася паніка. Вони влаштували викид дезінформації про втрати з українського боку.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіЧС-2018
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
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Tinin Alex
Tinin Alex
Если вдруг рогули рыпнутся со своими луками и стрелами на ДНР то начнется Операция по принуждению Украины к миру..... Спросите у Саакашвили как это делается.....Всего 2 дня и разхераченая военная инфраструктура флот и аэродромы и нытьё грузин с плакатами у границы. Проходили -знаем. С Рогулями легче -ни аэродромов ни флота... Даю 1 день... С кем поспорить?
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Донцов Олег
Донцов Олег
Что бы было всем понятно. Руске армия самая сцыкливая армия на шарике. То что у них в разы больше орков, это да. Но и они ложатся 5 слоем.
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Ivanova Svetlana
Ivanova Svetlana
Донцов Олег, легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым...
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Tinin Alex
Tinin Alex
Донцов Олег, Судя по коменту рогули самая тупая в мире нация да ещё и самая нищая.... Иди клубнику собирай упырь))))) Ноющим и клянчиющим бомжам слово не давали)))
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Tinin Alex
Tinin Alex
так завтра и пойдём.. Берегитесь Рогули!! Турчинов каждый день то парад в севастополе проводит то на Москву идёт...))) Нашел 30 миллионов идиотов и доит их исправно. По 1.5 % налог на войну)))
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