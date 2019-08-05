Росія перекинула військову техніку в Сербію: в ЄС розгорівся скандал

Росія переправила своє озброєння в Сербію через територію Словаччини, не повідомивши владу країни про вміст вантажу.

Про це пише газета SME. Відзначається, що Братислава могла допомогти в зміцненні сербської військової бази, навіть не підозрюючи про це.

Так, стало відомо, що російській компанії Aviacon Zitotrans надали дозвіл на переліт через Словаччину. Проте влада країни запевнила, що не знала про те, що на борту літаків були 10 російських броньованих машин.

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Примітно, що Словаччина входить у список країн ЄС, які підтримали санкції проти Росії за анексію Криму в 2014 році, що забороняють прямо або побічно допомагати РФ при транзиті вантажів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше румунська влада заборонила Росії перевозити озброєння через свою територію і конфіскувала партію танків і БТР.

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