"Росія – не ворог": Столтенберг раптово пішов на поступки Кремлю

Російська Федерація не є ворогом для НАТО, однак вона застососвує військову силу проти України.

Про це в інтерв'ю телеканалу CNN повідомив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми не створюємо список ворогів. Ми не вважаємо Росію ворогом. Що ми бачимо щодо Росії, це те, що вона застосувала військову силу проти сусіда, України", – зазначив він.

Водночас Столтенберг підкреслив, що не варто порівнювати Росію і СРСР.

"Ми завжди намагаємося покращити відносини... Ми не ділимо світ на ворогів і друзів", – повідомив генсек.

Він також додав, що в нинішній "непередбачуваний" момент в області безпеки, необхідний сильний інститут, як-от НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єнс Столтенберг повідомив, що Україна і Грузія обов'язково будуть членами НАТО, хоча чіткі терміни цього поки невідомі.

Також генсек запевнив, що Альянс негайно і в повному обсязі відповість на можливу агресію Росії, зокрема проти країн Балтії та Польщі.

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