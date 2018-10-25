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''Росія не витримає'': журналіст вказав на підготовку удару США по Кремлю

7.1тЧитати матеріал російською

США можуть ввести нові санкції проти Росії після проведення проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді поточного року.

Таку думку висловив український журналіст Олександр Демченко в блозі на OBOZREVATEL. Він передбачає, що на американських виборах республіканці "знову отримають більшість".

"З огляду на те, що Росія так і не виконала поставлених перед нею вимог - не припинила розробку хімічної зброї і не надала інспекторам з ОЗХЗ можливості проінспектувати її об'єкти, - Білий дім таки введе чергові стримувальні обмеження", - написав блогер.

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"Думаю, що вони будуть не настільки катастрофічними, як це спочатку позначалося Державним департаментом США. Навряд чи Вашингтон захоче повністю припинити торговельні зв'язки з Росією. Трамп, напевно, піде на якийсь серединний варіант", - продовжив він.

За словами Демченка, главі Білого дому все ж доведеться посилити покарання і "змусити Кремль платити за рахунками". "Все це призведе до ще більш несприятливих умов. А те, що Росія не витримає саме такого натиску, гранично очевидно", - вважає журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін вибухнув погрозами до США через вихід Штатів із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюСанкції проти Росії
Особа
Олександр Демченко
Об'єкти
СШАРосія
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Попова Ольга
Попова Ольга
ХУЙЛО ПРИГРОЗИЛ АМЕРИКЕ ЭТО ВСЕРАВНО ЧТО ПАЛЕЦ ХУЮ
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Журналист из укромира: - Россия не прекратила разработку химического оружия и не предоставила инспекторам из ОЗХО возможности проинспектировать её объекты. Сцуко где и кто их учит ?
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2
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
222385 за 4 года pаз укpаинские СМИ говоpили,что Pоссия не выдеpжит,и 575 323 pаза что за что то заплатит.Пока выдеpживаем и нихуя никому не платим.
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