''Росія не витримає'': журналіст вказав на підготовку удару США по Кремлю

США можуть ввести нові санкції проти Росії після проведення проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді поточного року.

Таку думку висловив український журналіст Олександр Демченко в блозі на OBOZREVATEL. Він передбачає, що на американських виборах республіканці "знову отримають більшість".

"З огляду на те, що Росія так і не виконала поставлених перед нею вимог - не припинила розробку хімічної зброї і не надала інспекторам з ОЗХЗ можливості проінспектувати її об'єкти, - Білий дім таки введе чергові стримувальні обмеження", - написав блогер.

"Думаю, що вони будуть не настільки катастрофічними, як це спочатку позначалося Державним департаментом США. Навряд чи Вашингтон захоче повністю припинити торговельні зв'язки з Росією. Трамп, напевно, піде на якийсь серединний варіант", - продовжив він.

За словами Демченка, главі Білого дому все ж доведеться посилити покарання і "змусити Кремль платити за рахунками". "Все це призведе до ще більш несприятливих умов. А те, що Росія не витримає саме такого натиску, гранично очевидно", - вважає журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін вибухнув погрозами до США через вихід Штатів із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.