Росія кинула ударне угруповання кораблів проти НАТО: що відбувається

Кораблі Чорноморського флоту Росії вийшли з пункту базування для посилення угруповання в Чорному морі. Ці маневри здійснюються на тлі навчань НАТО.

Зокрема, угруповання суден посилене великим ракетним катером "Волинь", малим ракетним катером Р-60 і малим протичовневим кораблем "Суздалец", передає "Говорить Москва".

Заявлено, що вони "будуть контролювати і моніторити" обстановку на тлі навчань об'єднаних військово-морських сил НАТО "Морський щит".

ТАСС

Відзначимо, що навчання проходять у південно-західній частині Чорного моря. У них задіяні кораблі і авіація США, Болгарії, Греції, Канади, Нідерландів, Румунії та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня стало відомо, що ударна група кораблів НАТО зайшла в Чорне море.

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