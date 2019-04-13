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Росія кинула ударне угруповання кораблів проти НАТО: що відбувається

7.2тЧитати матеріал російською

Кораблі Чорноморського флоту Росії вийшли з пункту базування для посилення угруповання в Чорному морі. Ці маневри здійснюються на тлі навчань НАТО.

Зокрема, угруповання суден посилене великим ракетним катером "Волинь", малим ракетним катером Р-60 і малим протичовневим кораблем "Суздалец", передає "Говорить Москва".

Заявлено, що вони "будуть контролювати і моніторити" обстановку на тлі навчань об'єднаних військово-морських сил НАТО "Морський щит".

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Росія кинула ударне угруповання кораблів проти НАТО: що відбувається

ТАСС

Відзначимо, що навчання проходять у південно-західній частині Чорного моря. У них задіяні кораблі і авіація США, Болгарії, Греції, Канади, Нідерландів, Румунії та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня стало відомо, що ударна група кораблів НАТО зайшла в Чорне море.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Тег
Чорне море
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
украинский флот??? не, не видел никто.....
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de lik
de lik
А где же цэевропейская эскадра хероев? Почему не участвует? Со скачек не вернулись ещё?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
ЧМ и за "советов" был больше для парадов, а сегодня... Те, кто в теме понимают.
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