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Росія і Україна в пріоритеті: Меркель розкрила головні теми саміту G7

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Учасники саміту G7 у французькому Біарріце обговорять такі теми, як відносини з Росією, конфлікт в Україні, ситуацію в Сирії та Лівії.

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, також однією з центральних тем на саміті буде проблема захисту клімату, передає ТАСС.

"Такий саміт дає можливість обговорити, які зовнішньополітичні проблеми нам потрібно вирішити. Тут ми, зрозуміло, обговоримо тему України, поговоримо про стосунки з Росією, займемося ситуацією в Сирії і Лівії, де дуже хитка ситуація, і ще більше поглибимо партнерство з Африкою", – сказала Меркель.

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Саміт "Великої сімки"

Саміт "Великої сімки"

RFI

І додала: "Говорити один з одним набагато краще, ніж говорити один про одного, і G7 для цього – прекрасна можливість".

Нагадаємо, Німеччина виступила проти повернення Росії до "Великої вісімки", ініційованого президентами США і Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

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Тема
саміт G7
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
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