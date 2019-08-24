Росія і Україна в пріоритеті: Меркель розкрила головні теми саміту G7

Учасники саміту G7 у французькому Біарріце обговорять такі теми, як відносини з Росією, конфлікт в Україні, ситуацію в Сирії та Лівії.
Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, також однією з центральних тем на саміті буде проблема захисту клімату, передає ТАСС.
"Такий саміт дає можливість обговорити, які зовнішньополітичні проблеми нам потрібно вирішити. Тут ми, зрозуміло, обговоримо тему України, поговоримо про стосунки з Росією, займемося ситуацією в Сирії і Лівії, де дуже хитка ситуація, і ще більше поглибимо партнерство з Африкою", – сказала Меркель.
Саміт "Великої сімки"
RFI
І додала: "Говорити один з одним набагато краще, ніж говорити один про одного, і G7 для цього – прекрасна можливість".
Нагадаємо, Німеччина виступила проти повернення Росії до "Великої вісімки", ініційованого президентами США і Франції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
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