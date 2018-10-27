''Росія готується до війни'': Москва публічно оголосила про нову агресію

Росія дійсно проводить підготовку до війни із США.

Таку заяву зробив заступник керівника Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Андрій Бєлоусов на засіданні комітету Генасамблеї ООН, передає ТАСС.

"Тут недавно на засіданні Сполучені Штати заявили, що Росія готується до війни. Так, Росія готується до війни, я це підтверджую", - сказав він після того, як в ООН проголосували проти розгляду резолюції Москви на підтримку Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

При цьому Білоусов заговорив про те, що Москва буде захищати територіальну цілісність, принципи і населення країни. На його думку, США нібито змушують Кремль до агресивних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росії напророкували капітуляцію перед США, так як вона не зможе перемогти в гонці озброєнь.