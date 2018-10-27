МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Росія готується до війни'': Москва публічно оголосила про нову агресію

28.1тЧитати матеріал російською

Росія дійсно проводить підготовку до війни із США.

Таку заяву зробив заступник керівника Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Андрій Бєлоусов на засіданні комітету Генасамблеї ООН, передає ТАСС.

"Тут недавно на засіданні Сполучені Штати заявили, що Росія готується до війни. Так, Росія готується до війни, я це підтверджую", - сказав він після того, як в ООН проголосували проти розгляду резолюції Москви на підтримку Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Новини
Конфлікт у Азовському морі: експерт розповів, як ЄС принизив Росію

При цьому Білоусов заговорив про те, що Москва буде захищати територіальну цілісність, принципи і населення країни. На його думку, США нібито змушують Кремль до агресивних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росії напророкували капітуляцію перед США, так як вона не зможе перемогти в гонці озброєнь.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюЗагроза Третьої світової війниРосійська воєнна загроза
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
63
40
Смішно
4
Цікаво
24
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Кстати, обоз действительно модерирует. Удалили мой коммент, где я привел реальное выступление Белоусова, а не вырванное из контекста и даже приписываемое ему.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Хочешь мира -готовься к войне!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Галицький Данило
Галицький Данило
Вряд ли Китай позволит себе такую розкошь, чтоб защищать мацкву, скорее всего сойдутся с США на том, чтоб создать до Урала соеденённые штаты Китая, после того как расея приготовиться к войне.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Галицький Данило, а вот Болтон предлагает РФ создать стратегическое партнерство для противостояния Китаю, в том числе в ядерной сфере.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги